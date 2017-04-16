【花編圖書館】451 度的世界

2017-04-16

@金泙漫

有沒有想過，一個沒有書本的世界，會是怎樣的情形？

《華氏451度》（Fahrenheit 451）是美國科幻小說大師雷．布萊伯利（Ray．Bradbury）的代表作。書名所指「華氏451度」，是作者認為紙張燃點的溫度。故事描寫一個沒有書本的未來世界，主角孟泰格是一名消防隊員，他的工作以及書中所有消防隊員的唯一工作，就是焚書。一旦有人被通報私藏書籍，是非常嚴重的罪行，不但書籍與住家將被焚燒殆盡，人也將被處以極刑。但是，孟泰格越來懷疑自己的所作所為，開始冒著生命危險私藏書籍，直到被他的太太舉發而展開逃亡……。

簡單地說，《華氏451度》可分為三個章節，結構依序分為「掙扎－救贖－重生」三個部分，分別代表主角的心境與環境的轉換。

在時代背景方面，《華氏451度》出版於1953年，時逢美國麥卡錫主義盛行之時。美國正興起恐共氛圍，異議分子常以犯罪嫌疑者的身分被定罪。此書所描繪的禁書恐怖氣氛，與其現實世界有所呼應。另外，關於電視影像對人類洗腦般的危害，作者在當時便獨具慧眼大力批判。

這本出版於六十多年前的書，在2017年的今天已經過時了嗎？沒有！完全沒有過時，反而顯現其時代意義。首先，資本主義下的「反智」策略的操作從未停止過，只是更加細緻化。就像閱讀，我們的選擇似乎更多樣化、更豐富化且更自由化，但市面上販售琳瑯滿目的書籍商品，真的有得「選擇」嗎？還是，我們只是被驅趕至同一塊「草地」上而已！

另外，有關書中不斷描述互動「電視」的危害，在2017年的今天，更加清楚。小說中的孟泰格太太，以「電視牆」作為「家人」，二十四小時浸泡其中，幾乎不能一刻離開它們，反而視自己丈夫為外人，連兩人交往戀愛的過去都忘了。而今日人人有電腦與手機的當代社會，不分老女老少，一有時間便低頭滑手機或沉迷於虛擬時空，漠視了人類獨立思維與觀察的能力。而這正是《華氏451度》所要嚴正批判的，因為人就這樣將其自由的可能性，完全交由影像背後的政府或財團或其他組織的掌控了。

最後，《華氏451度》並非一本標榜「閱讀至上論」的書，反而更關注大自然的所有一切。當啟蒙主角的少女克拉利絲出場的時候，便是以一片「秋葉飛掠月光映照的人行道」開場。這個優美、哀傷、飛翔、光亮又有清涼意味的意象，就這麼一句話，已經清楚交代這名少女未來的命運，並暗示帶給主角對抗人工科技的勇氣。這種勇氣，是來自一種人在自然中最基本的和諧關係。