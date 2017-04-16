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【貓收藏】箱座貓

2017-04-16

@心岱

貓的皮毛，是一襲訂做的貼身服裝，牠們全身的機關都被這件皮草所覆蓋，當遇到攻擊時，柔軟的皮毛瞬間變成鋼鐵甲冑，可防水、禦寒、控制體溫，更是一張全方位的訊息系統網，操控著貓的行為能力。

比如說，家貓對於溫度的苛求，雖然身上有保暖的皮毛，但還是怕冷，貓最愛到窗口曬太陽，牠們先是以「箱座」的姿態，就是把四肢折縮成四個基礎點，使身體形成長方箱子的模樣，求其穩固、牢靠，讓陽光從上而下的照射，貓背是護衛身體的盔鉀，也是安全感的來源，當人手撫摸貓背時，貓會感知來者的善意與否，每一根貓毛都是傳遞訊息的神經，尤其是背上的毛，更是貓感受威脅或受敵的本能反射。

仔細觀察貓的「箱座」，牠把自己當成一個BOX，四四方方，厚厚實實的盒子或箱子，有別於貓原來的圓巧與流線，這時候，貓通常在期盼著什麼，但又並不很在乎，等著等著難免要打個盹，那就不如先小睡一番吧，安穩的四方箱子，彷彿一艘太空船，無重力的飛翔或著陸，看牠們把前足勾成兩個半圓，或交叉互搭，形成只有舞蹈家才表現得出的優雅美姿，這個姿勢對貓來說，其實也是鬆懈的表徵，因為若有突如其來的意外，壓藏在肚腹之下的後肢是無法立即彈跳反應的，可見，箱座是貓對周遭現況經過判斷後的選擇，看似正襟危坐的模樣，實則是貓給自己打造的浪漫夢舟。

隨著貓背享受了足夠的溫度後，貓會拆解箱座，改為緊緊團抱的圓融之姿，也就是側躺，將四肢與軀體捲起為成一個密不透風的圓圈。再則，當貓感覺幸福時，更不再有任何警戒，會慢慢的把圓圈放鬆，讓腹部也承受溫熱，直至身體打橫，或乾脆翻出肚腹，四腳朝天的在夢中雲走。

我收藏很多隻箱座的貓，大都是手工木刻的逸品，儀態大同小異，神情卻各有千秋，當職人在賦以這經典的箱座貓時，要捕捉的其實更是貓相之外的意念。

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