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【微小說】無人按讚的臉書

2017-04-15

@陳琨和

他經常在臉書上發文，卻從來沒有人對他的文章按讚。

大家都知道，要看一則臉書文章的人氣指數，就是那篇文章的按讚數量了。

為什麼我的文章沒人按讚呢？他開始思考這個問題。

想想，如果五十年後，我的文章還是沒有人按讚，那些文章會變成什麼樣子呢？

他想像，那些沒有人按讚的文章們聚在一起，他們建立了一個王國，王國裡有他們的專屬節日，在那節日裡，會有超人氣偶像歌手為他們歌唱；也許他們很長壽，他們終究都會等到有人來按讚的那一天。

他接著想，如果我的文章開始有人按讚的話，我會不會停止這個想像呢？然而，直到那天的到來，我仍然會繼續這個想像吧。

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2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
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