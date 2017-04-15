【真言社】誰說這是失敗
@Kuei
每天機械式的工作讓我回想起初衷。坐在喧鬧翻騰的辦公室、兩眼無神盯著電腦的日常，我選擇畫下句點。下定決心遞出辭呈那刻，臉上掛著自信滿滿的笑容。我奮力地拖著沉甸甸的行李箱、背著超大容量的後背包、肩背裝滿衣物的行李袋，內心既是忐忑又難掩興奮地準備北上展開新生活。
得來不易的工作，職前訓練也比想像中的艱辛。讀不完的書、考不完的試，除此之外環境適應、心境調適又是另外的考驗。埋首書堆不自覺時間的流逝，抬頭一望窗外的景色，啊，夜已深，整齊排列的路燈與川流不息的車燈交織著夜空一閃一閃。與綺麗的夜景相伴，這是唯一撫慰心靈與消除倦容的片刻吧！
偶爾，透過社群網站、通訊軟體吐露自己的心聲；藉由哭釋放壓力、宣洩想家的心情。內心不斷詢問自己：「想想妳的初衷，為何在這裡？辭去安穩的工作是為了什麼？」關掉手機、擦乾眼淚，我知道前方有更多難題等著我，現在放棄就等於前功盡棄。
訓練期間完全不敢打電話回家，深怕講著講著眼淚就落下。離家前，爸媽曾對我說：「不論妳遇到什麼事，家裡的大門隨時為妳而開。」當時的我僅覺得感動，然而日復一日，才深刻體會那段話的含意。
每天繃緊神經的生活早已讓當初自信滿滿的笑容消失殆盡。作息不正常、緊湊的課程、進度跟不上、補考不及格……即使我想盡辦法追趕，卻覺得越來越無助。最後，我沒能順利通過訓練，結束短暫的北部生活。
離開那天，我是微笑的，主管除了讚美我笑起來很好看，也問我為何還能笑瞇瞇的？「過程盡力了就沒有遺憾。」我說。
初衷呢？我自問。心裡的聲音清楚告訴我：「失敗並不可恥，可恥的是妳沒去嘗試就認定自己會失敗。」雖然沒辦法完成訓練，但這段時期我學到許多外面學不到的專業課程、體驗從沒接觸過的事物、同事間同甘共苦的情誼，這些都是非常珍貴的經驗。
我打起精神重拾笑顏，繼續在漫漫的人生道路上找尋歸屬。趁著身體許可，想學什麼想做什麼就大膽嘗試，替平凡的自己增添不凡的風采吧！
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