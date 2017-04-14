【浮世男女】 捉迷藏
2017-04-14
@洪雪芬
了無睡意的深夜，她起身把玩放在床頭櫃的喜餅盒子，盒子的四周有一圈玫瑰浮雕，打開後有三個小巧的抽屜和一個長形的空格，喜餅吃完以後，她在空格裡放了一個從巴里島買回來的藤編小貓，抽屜放置了母親為她求的平安符、好友編織的幸運手環，以及那個說她像貓一樣的男人寫給她的明信片，這個喜餅盒子讓她想起多寶格。
她第一次認識多寶格，是三十年前的校外教學，未整修前的故宮遊人稀少，整座博物館靜默得像一個裝滿寶藏的陳舊宮殿，一大群吵吵鬧鬧的小學生，挨挨擠擠地在展品間徘迴，是迷途的尋寶者。帶著麥克風的導覽員帶大家到多寶格特展的展區，說來看很好玩的百寶箱，導覽員試著用語言來描述多寶格的精巧機關，耐不住性子聽講的同學們卻在昏暗的展場裡玩起捉迷藏。
捉迷藏是她樂此不疲的遊戲，捉人的徘徊在各種可能藏匿的地點，掀開簾子，打開門；躲藏的總是想辦法把自己塞進隱密的空間，等待被發現。
她早已不玩捉迷藏以後，才發現人生也不過是一場又一場的捉迷藏，想要的總是遮遮掩掩，她只能努力地翻翻撿撿。她能找到男人藏得嚴嚴實實的那顆心嗎？
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 川普：將處理北韓問題 認習近平會力助
- 陳昇偷變身台版貓王 唐綺陽獻螢幕初吻
- 採收茉莉花苞 花壇老農嘆找嘸工
- 「中職錢比較多」 羅曼駁斥赴日打球
- 莫允雯鬼手穿趾 驚喊被強姦
- 試院通過連戰條款 副總統月退上限18萬
- 苦楝花開 嘉縣3綠隧比浪漫
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- 過動兒展出鋼鐵戰士 媽媽感動
- 道路邊坡變垃圾坑 卓溪清理頭大
- 3年2150億 政院向空污開戰
- 小檔案：噶瑪蘭大橋
- 《晶妙絕倫》繆斯女神
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- 「媽媽，晚餐吃什麼」 府城風情入鏡
- 媽呀太正了！ 林明禎的半百媽超逆齡
- 古坑交流道被譏「半套 」中央金援規劃改善
- 拿到身分證 西班牙神父賴甘霖變正港台灣人
- 砍警13刀 前金牌國手淚求輕判
- 小8嗆罵髒話 驚遇舊愛嚴爵嚇歪了
- 日巡賽東建盃 詹世昌並列50名
- 《中英對照讀新聞》Gator: Orange is the new green 鱷魚：橘色是新綠色
- 天心談藤愛 幸福獨一無二
- 弒親嫌稱被自白 檢警反駁
- 《粉嫩錶情》1
- 《小包有戲》5
- 宣傳反毒 國防部副部長秀倒立
- 《晶妙絕倫》水晶家具
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
- 《方包正型》3
- 高鐵特區地雷 路中植草磚損車胎
- 愛女賽跑淪植物人 槓學校4年 父遭判罰
- 高雄培訓觀光運將400人 即起報名
- 愁每月10萬家用 幫夫自殺 狠妻詐保千萬
- LPGA樂天錦標賽 李美香、克蕾茉暫列領先
- 先發戰報》兄弟對猿3連戰 先跳過江忠城
- 魚池鄉垃圾場太偏僻 淪棄犬煉獄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：【浮世男女】 捉迷藏
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分