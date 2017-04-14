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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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【浮世男女】 捉迷藏

2017-04-14

@洪雪芬

了無睡意的深夜，她起身把玩放在床頭櫃的喜餅盒子，盒子的四周有一圈玫瑰浮雕，打開後有三個小巧的抽屜和一個長形的空格，喜餅吃完以後，她在空格裡放了一個從巴里島買回來的藤編小貓，抽屜放置了母親為她求的平安符、好友編織的幸運手環，以及那個說她像貓一樣的男人寫給她的明信片，這個喜餅盒子讓她想起多寶格。

她第一次認識多寶格，是三十年前的校外教學，未整修前的故宮遊人稀少，整座博物館靜默得像一個裝滿寶藏的陳舊宮殿，一大群吵吵鬧鬧的小學生，挨挨擠擠地在展品間徘迴，是迷途的尋寶者。帶著麥克風的導覽員帶大家到多寶格特展的展區，說來看很好玩的百寶箱，導覽員試著用語言來描述多寶格的精巧機關，耐不住性子聽講的同學們卻在昏暗的展場裡玩起捉迷藏。

捉迷藏是她樂此不疲的遊戲，捉人的徘徊在各種可能藏匿的地點，掀開簾子，打開門；躲藏的總是想辦法把自己塞進隱密的空間，等待被發現。

她早已不玩捉迷藏以後，才發現人生也不過是一場又一場的捉迷藏，想要的總是遮遮掩掩，她只能努力地翻翻撿撿。她能找到男人藏得嚴嚴實實的那顆心嗎？

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標題：【浮世男女】 捉迷藏


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2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
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