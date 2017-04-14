【人生護理站】 少女小薇
2017-04-14
@謝佳真
正值二八年華的小薇，用棉被矇著她那張清秀美麗的臉，在精神科病房長廊來回穿梭，她告訴我，她是行走中的雨傘，她的眼眶正下著滂沱大雨，我想，此時小薇的臉頰一定掛著兩行熱淚。
在病房裡，人際退縮的小薇，常獨自躲在角落望著病房的天花板發呆著。出生自富裕家庭的小薇，父親是學校的家長會長，無法接受小薇是自閉症的事實，自小在高壓環境下長大的她，課業成績總是無法讓家人滿意，於是自卑的小薇漸漸地把自己與外界隔絕起來，不許任何人進入。抑鬱的她也開始拒學，終日退縮於房間內，不願說話與進食，父母在萬念俱灰下將小薇送至精神科病房，期待醫療能帶給她更多的幫助。
記得小薇的父親曾告訴我：「我們未曾虧待過小薇，現在的小孩怎麼這樣，以前有書念就很不錯了！哪裡管什麼興趣不興趣的……」相較於上一代的長輩，身處在富裕年代裡的孩子被賦予更高的期待，小薇的父親認為能唸書很幸福，提供孩子這麼好的教育環境和機會，有著自閉症的不爭氣孩子讓他感到十分丟臉。
在病房裡，小薇總是用各式的彩色筆在牆上寫著一首首詩，我查房的許多時候，她總會對我講述她對文學的熱情，然而小薇雖有文學方面的長才，但在其他科目的表現不佳使她在現今的升學制度上十分不利。在小薇尚未準備好要面對人群時，升學考試來臨了，家屬卻不顧一切想帶小薇出院去參加考試。
在這個價值觀和遊戲規則已經訂定的社會裡，似乎早已告訴我們人生的方向該往哪裡走，若沒有照著這個方向，就會被冠上叛逆的罪名。精神科病房裡的這些孩子，用他們的身世告訴了我，他們和這個世界相處的方式。我目睹著一段段艱辛的歷程，卻束手無策。
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