【朵朵小語】 寧可靜默
2017-04-14
@朵朵
許多人一天到晚說話，說的都是沒有意義的話。哇啦啦啦，哇啦啦啦，像壞掉的水龍頭不斷冒出水花。
這些人對安靜感到不安，所以只好沒話找話。
而你寧可保持靜默。
你並不怕兩人之間的無聲，怕的是那些閒言碎語填補而成的空洞。
如果不想說就別說，太多時候都是寧可不說。
人生有限，何必浪費能量去回應那些壞掉的水龍頭冒出來的水花。
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