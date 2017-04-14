【朵朵小語】 寧可靜默

2017-04-14

@朵朵

許多人一天到晚說話，說的都是沒有意義的話。哇啦啦啦，哇啦啦啦，像壞掉的水龍頭不斷冒出水花。

這些人對安靜感到不安，所以只好沒話找話。

而你寧可保持靜默。

你並不怕兩人之間的無聲，怕的是那些閒言碎語填補而成的空洞。

如果不想說就別說，太多時候都是寧可不說。

人生有限，何必浪費能量去回應那些壞掉的水龍頭冒出來的水花。