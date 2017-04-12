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「獨步」鬥雞獎座 王英信設計

2017-04-12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕《八十台陽‧再創高峰》15日開幕式將邀台北市長柯文哲頒獎給李奇茂等25位藝術家，取名「獨步」的獎座，由定居南投縣的雕塑家王英信設計，以台灣鬥雞展現「台陽」篳路藍縷、不斷奮鬥的精神。

王英信表示，「獨步」獎座是一隻台灣鬥雞，抬頭挺胸、神情昂揚，主要是因為今年是雞年，所以用本土鬥雞來象徵「台陽」不屈不撓的台灣鬥雞精神。

為了設計獎座，王英信4個月前開始養鬥雞，其中1隻請鄰居幫忙宰殺拔毛，以觀看裸體鬥雞的肌理，因此「獨步」的鬥雞也是裸體雞，展現其肌力之美。

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  • 王英信和他設計的「獨步」獎座。（記者陳鳳麗攝）

    王英信和他設計的「獨步」獎座。（記者陳鳳麗攝）

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