台陽美展80年 展創會7畫家作品

2017-04-12

〔記者楊明怡／台北報導〕1934年創立的台陽美術協會，是台灣歷史最久的美術團體，從成立翌年舉辦第一屆台陽美展開始，除1945至1947年因時局動盪休會外，每年都持續辦理，公開募集作品，鼓勵無數新進踏入藝壇，影響深遠。

台灣美術協會由廖繼春、顏水龍、陳澄波、陳清汾、李梅樹、李石樵、楊三郎、立石鐵臣共同發起，現任理事長吳隆榮是第一屆吳三連獎得主，有趣的是，他第一張油畫就在台陽美展獲得首獎，後來前前後後獲獎近30次，和協會淵源甚深。

吳隆榮說，從第60屆美展開始，協會每5年即擴大舉辦特展，徵集故世會員的作品共同展出，今年是第80屆，循例辦理《八十台陽‧再創高峰》特展，最難得的，是商借到創始會員中7位台灣畫家的作品，包括廖繼春〈龜山島晨曦〉、陳澄波1938年〈古廟〉、楊三郎〈聖心堂舊巷〉、李梅樹1979年〈溫暖〉、顏水龍〈三地門小孩〉、李石樵1982年〈玫瑰花與裸女〉、陳清汾〈淡水河〉等，「過去幾次特展，都只借到其中幾位，一直沒有機會完整展出7位創會台灣前輩的作品，這是30幾年來第一次。」

除了創會畫家外，特展將展出包括「台展三少年」陳進〈西雅圖〉、林玉山〈離原春風〉、郭雪湖〈蘭花〉等51件已故會員作品，特邀名家李奇茂、施翠峰、廖修平與會員陳銀輝、郭東榮、陳景容、沈國仁、陳輝東、羅振賢、曾得標、蒲浩明、蘇憲法等人86件作品，及公募作品88件。

從75屆開始，協會也在每次特展時頒發「高齡資深大師貢獻獎」予受邀參展的藝術前輩，感謝他們多年來不斷努力創作，為發揚台灣美術付出的心力，今年將頒獎給25位資深畫家，其中19位將出席15日的開幕式和頒獎典禮。

此外，今年台陽美展仍分6大類徵件，開幕當天，油畫金獎林惠玲，膠彩優選獎陳怡穎，墨彩特選（鄭世璠獎）康美智、雕塑特選（楊三郎獎）高有薇、水彩銅牌獎吳欣怡、版畫優選獎高春英、林冠斌等多位得主也將接受表揚。

《八十台陽‧再創高峰》今起在國父紀念館展至4月23日，之後將巡迴台中市大墩文化中心、嘉義市立博物館、佛光山佛陀紀念館展出。