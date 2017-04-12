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孟宗竹打造福爾摩沙笛管 濃濃台灣味

2017-04-12

〔記者楊媛婷／台北報導〕「管風琴雖然昂貴，但藝術本來就是昂貴，藝術絕對值得投資。」曾任屏東縣副縣長的立委鍾佳濱，過去為了屏東演藝廳的管風琴，曾赴日本三多利廳、美國費城音樂廳、迪士尼音樂廳考察，就是期待音樂廳音響效果臻於完美。屏東演藝廳管風琴不僅首創全台採用水平式音管，最具台灣特色的，莫過於由竹子打造的「福爾摩沙笛管」。

擁有1050個座位的屏東演藝廳，採鞋盒式設計，音響效果被不少音樂界人士認為不輸台北國家音樂廳，更是目前唯一擁有管風琴的地方場館。屏東演藝廳管風琴由德國管風琴製造商Alexander Schuke打造，共有2793根音管及可移動式琴座，過去管風琴演出通常需要音栓助理，由於屏東演藝廳管風琴為電磁式音管，不須助理，由演奏家一人演出即可。

其中43支琴管由台灣孟宗竹打造，並命名為「福爾摩沙笛管」，就是為了適應位處熱帶、高溫高濕的屏東環境。管風琴家蔡純慧指出，福爾摩沙笛管音色類似梆笛，演奏時將帶來不同的音色效果。

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  • 屏東演藝廳的管風琴造價3500萬，是目前台灣除國家音樂廳外，「唯二」設有管風琴的場館。（牛耳藝術／提供）

    屏東演藝廳的管風琴造價3500萬，是目前台灣除國家音樂廳外，「唯二」設有管風琴的場館。（牛耳藝術／提供）

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