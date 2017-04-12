土魯斯管弦樂團 前進屏東演藝廳
2017-04-12
〔記者楊媛婷／台北報導〕去年12月3日開幕的屏東演藝廳，將於23日迎來首場國際級大型管弦樂團演出，指揮巨星索契夫將率法國國家土魯斯管弦樂團造訪這座台灣目前「唯二」設置管風琴的場館，並演出聖桑c小調第3號《管風琴交響曲》，將是完整交響樂團編制以管風琴演出，吸引不少中、北部樂迷搶「鮮」聽，票房已接近完售。
職掌俄國波修瓦大劇院的指揮索契夫，將率法國國家土魯斯管弦樂團造訪屏東，已在南台灣引起一陣古典交響旋風，促成這場演出的幕後推手，則是屏東縣長潘孟安與民進黨立委鍾佳濱。潘孟安表示，屏東演藝廳將迎接首次大規模的國際交響樂團演出，是場館營運的考驗，也考驗當地接受度，看到目前屏東場票房幾近完售，「對屏東音樂人口深具信心」。
潘孟安說，過去常接到鄉親反應，要看國際級演出得奔赴高雄或台北，「這次在屏東就能看到國際交響樂團演出，相信屏東演藝廳能充分展現樂團的音樂特質。」潘孟安也期待，透過這次法國國家土魯斯管弦樂團造訪，未來有更多國際級藝文團隊演出，國際音樂家演出後給屏東演藝廳更多指教，能讓場館愈來愈好。
這次法國國家土魯斯管弦樂團將演出印象派德布西的前奏曲《牧神的午後》，展現交響樂中的詩意美學，另外也帶來法國浪漫樂派大師聖桑為管風琴譜寫的《管風琴交響曲》，該曲展現管風琴豐富的聲音以及管弦配器的特色，將一展屏東演藝廳管風琴獨特的音色，讓不少樂迷非常期待。
另外，花腔天后曹秀美（Sumi Jo）將與樂團一同獻演古諾《羅密歐與茱麗葉》、威爾第《茶花女》等「義法歌劇選粹」，也是屏東演藝廳開幕以來首度有聲樂演出，將考驗音樂廳的音響效果。
指揮巨星索契夫與法國國家土魯斯管弦樂團將於4月23日下午2點在屏東演藝廳演出，並於4月25日移師台北國家音樂廳。
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