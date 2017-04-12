〈愛情見習生〉且祝我 單人節快樂

2017-04-12

文／谷兒

自少女懷春期以來，我一直對情人節有所憧憬，因本性是浪漫的雙魚座，加上自小愛情小說看多了，對於玫瑰花束、燭光晚餐、告白等已淪為老梗的橋段仍抱有遐想。雖然已步入適婚年齡甚久，我仍沒有和情人一起過情人節的經驗，頂多是和單身朋友互相安慰打氣，或相約去拜月老，因此每年二月看到滿街的巧克力、心型氣球、牽手情侶，我仍不禁嚮往。

但今年一切都變了。摧毀我美好幻想的是一個男生。不是你想的那種男生，也不是某個讓人心碎的故事，這個男生今年才一歲半，是我的小姪子，就是他讓我看清情人節到底是怎麼一回事。

他是我哥哥和嫂子在經歷數個浪漫情人節後結了婚所產生的「副產品」，一出生就立刻以霸王之姿占掉他們生活的大半。和他們住一起的我，親眼目睹嫂嫂從注重保養的美少女，變成一頭亂髮加兩輪黑眼圈孩子媽的驚悚蛻變過程。雖然小霸王乖巧的時候美好得像個小天使，但下一秒鐘說變天就變天，尿布臭了滿屋跑給你追，怒吵狂哭彷彿在吶喊著：「想清靜？快給我手機！」把菜渣甩滿飯廳然後在上面滾……，這隻小惡魔成功地把我從玫瑰色美夢裡活活嚇醒。

如果浪漫情人節的最終目標是製造小惡魔，那鮮花不用了、氣球掰掰、巧克力您自己吃謝謝，且讓我先獨自享用無拘無束的自由，打扮得美美的，用多餘的時間一個人悠閒自在去旅行。

在遇到那個讓我甘願蛻變的人之前，容我慶祝一下單人節快樂。