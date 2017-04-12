〈Let’s talk〉接受好友情意告白 關係升級心卻尷尬

2017-04-12

文／KD

Q：

最近我的多年朋友跟我告白，我答應了。一直以來，她都知道我心裡有個暗戀卻追不到的理想對象，所以即使我有時候會感受到她的心意，卻都裝傻假裝沒有感覺，因為我不想接受，也不想傷害她，我以為她跟我也有相同的默契一路裝傻到底，沒想到她還是告白了。我若拒絕她，對我們兩個的關係很傷，另一方面可能也有點想成全她的期待吧，所以我還是答應了，但我們在一起之後，不知道為甚麼，我就是沒辦法勉強自己跟她做情人會一起做的事，搞得我們（也有可能只有我）現在很尷尬，以前常會跟她一起做的事現在反倒不想找她，還要在她面前表現很快樂的樣子，我不知道怎麼樣做才是最好的，怎麼辦？（潛水大海龜）

A：

好友變情人，不管是身分的轉換還是情感的轉換，都是奇妙的考驗。雖然這麼久以來你都閃躲她的心意，從某些角度看來，代表妳並不是一開始就對她有戀愛的感受，但不管妳現在是暈船還是傻了，妳是個大人，既然答應了她的告白，等於願意打開心房，給自己跟她一個機會經營一段關係。既然如此，就不該讓自己的心態依舊處在那個「有其他暗戀的對象又一邊享受著好友對妳的好」的狀態。因為不管妳跟那個暗戀對象之間的關係如何，現實中妳已經擁有了一個從好友變成交往對象的女友，現在妳該做的事情很單純，忘記妳們曾經是好友的事，把她真正地當成一個「女生」對待。

這並不是叫妳一定要做那些所謂「情侶之間才會做的事」，說實在的，從來就沒有人規定一交往就一定要迅速跟對方開始毛手毛腳才叫情侶不是嗎？每個人個性不同，習慣的步調也不同，對感情的處理方法也大相逕庭，毋須給自己太多「我應該要怎麼做」的壓力，自然就好了，即使跟她用過去朋友一般的相處模式也沒甚麼，妳也是女生，知道女生很敏感，妳心裡的掙扎她不會看不出來，只是「女友」身分畢竟不同，妳要開始學著多為她想，多關心她的感受，培養兩人之間的默契，唯有嘗試，才有成功的機會！（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）