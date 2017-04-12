〈愛唷傷腦筋〉女人三十 秀出真自我

2017-04-12

文／密絲飄

去錄製女性談話節目，主題是「吸引男人的必殺技」，錄影前，工作人員特地交代了，請我們著上最能吸引異性的「戰服」。為此，我在家裡翻箱倒櫃，心裡想著：「要穿甚麼呢？短洋裝？小禮服？平口露肩？那是不是也需要NuBra？」如果是二十歲時的我，肯定早已手刀衝出門買衣服了，可三十幾歲的我，卻早已明白，如果我翻遍衣櫃都沒有符合這主題的服裝，那就表示那樣的形象根本不是我啊！難道所謂的女人必殺技，就是把自己變成一個不像自己的人嗎？

女為悅己者容是天性 過度妝扮卻失了自己

現代人多半保養得宜，三十多歲的女人絕不會比二十歲美眉老到哪裡去，甚至有許多四十、五十歲的美魔女，外表不但不顯老，精神上更多了年輕時沒有的毅力，去健身房的幹勁簡直可比當年拚大學聯考，體態和皮膚更勝當年。可是有時候，看著明明平常穿著很辣的女生，為了相親穿起氣質派的雪紡紗長裙，又或者平常中規中矩的女孩，說到要參加聯誼趴就豁出去，甚至學起模特兒用膠帶擠奶，我都會忍不住想，就算這樣真能為妳招到桃花，但對方認識的妳，根本不是真正的妳，不是嗎？

女人愛漂亮是理所應當的，為了喜歡的人打扮，也沒甚麼不好。雖然總是有人鼓吹女人要活得自在，不要在意別人眼光，但我想，恐怕沒多少人能真的達到毫不在乎別人眼光的境界。想被喜歡的人注意或欣賞，本來就是女人渴求愛的天性，那一點也不丟臉，相反的，是女人的可愛之處，想呈現一個更好的自己，不就是我們進步的原動力嗎？只是，最終還是要回歸到對自己的了解：可以做一個更好的自己，但不能不像自己。

一見鍾情並非永恆 喜歡和適合兩碼子事

展現一個更好的自己，我想，這其實是三十歲女人的功課——仔細思考自己一路以來追求的，是否真的適合自己。還記得在節目上，主持人問到如何吸引對方時，我說，丟問題讓對方發表看法，甚麼問題都不限，問他相不相信星座也好，問他對時事的看法也可以，只要妳擺出一副很願意聽他發表意見的樣子、時不時點頭贊同，男生多半都很願意高談闊論。

會說出這樣的答案，其實是因為好久以前我看過一篇文章，題目是「人最願意跟怎樣的人聊天？」，答案出乎意料的，竟不是溫柔、理性、有想法、條理分明的人，而是願意傾聽的人。因為人其實經常沒耐性聽別人講話，只想要別人聽自己講話。

我一直謹記這篇文章，奉為圭臬使用。二十多歲時聽男人高談闊論，時不時眨眨眼睛說些「真的嗎」、「天啊你好厲害」，多半能收奇效；但等到三十幾歲後，我卻發現了一個有趣的狀況，那就是，有時聽著對方的言論，覺得這裡我不贊同、那裡我不以為然、處處出現謬誤，狀況好的只是覺得兩人看法不同，情況嚴重時，則會覺得對方根本偏激又難搞還自以為是。每當心裡出現這些想法時，我就會忍不住問自己：既然對他的看法這麼不認同，我到底喜歡他甚麼？如果他的觀念和想法我是那麼不認同，但是看著他時還是覺得心跳加速，還是想被對方喜歡，這到底又是為甚麼？

有人說，「女人走到三十歲，才會漸漸明白自己適合甚麼」，如今我也愈來愈認同這句話。比如年少青春時想要看起來有氣質，拚命買些飄逸的雪紡紗洋裝，衣服也都挑粉嫩色系，卻直到年過三十才發現，那樣的衣服既不襯我的膚色，也不襯我的體型。在愛情方面也是同樣的情況，那種一眼就心動、喜歡得不得了的男人類型，最後往往相處不下去。

愛的想像多半錯誤 愛的經營適者生存

也許我們一路走來，那些刻骨銘心的喜歡、難以忘卻的緬懷，追尋的不過都是我們對愛的想像，而想像多半都是充滿錯誤的。愛的感覺，可能發生在任何人身上，但愛的經營，還是只能跟適合自己的人。我們總想著要了解對方，但也許，更應該了解的是自己，才能知道自己要的是甚麼樣的愛呀！