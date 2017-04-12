《4月徵文》外派經驗談
2017-04-12
你有被公司派駐國外的經驗嗎？異地工作遇過什麼樣的難題及衝擊，又有什麼發現與體會呢？歡迎來稿與我們分享你的，文長限400字以內，並請附上真實姓名 或筆名，以及連絡方式，本版保留刪修之權，4月30日截稿。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw
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