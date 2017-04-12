《上班族停看聽》中年失業轉職成功

2017-04-12

文／Toney

「滾石不生苔，轉業不聚財。」轉職存在一定程度的失業風險和薪酬的損失,所以很多人希望安於現狀，不要換工作。但根據學者研究結果顯示「至2000年為止，我國已經破產的企業達到二萬五千家，註冊資本在五十萬元以下的民營企業平均壽命只有一點八年……」轉職似乎無可避免，應及早因應！

降格以求 先有工作再說

筆者在九二一大地震當年因所服務的紡織業外移，囿於小孩在學，無法配合公司派任海外，被迫轉職，頓失百萬中高階年薪，由於肩負家庭重擔加以中年失業，自忖需盡速謀得長期穩定之職，以應生計。因此選擇離開台北回到鄉下住家附近降格找原領域月薪四萬左右的工作。

經密集投了七份履歷獲邀面試結果，錄取了紡織、鋼鐵及電線電纜三家公司月薪四萬至四萬二的總務人事課長職缺，解除失業危機。

為了求安定，我選擇資本額近百億元的中大型鋼鐵業，雖係高溫汙染且危險的行業但薪水多二千元且工作相對穩定。當時主試的副總經理分析：「你可以安心地在這裡工作十五年，直到六十歲退休。」果然我在六十歲那年從新工作以月薪五萬一副理職務退休，堪稱一次成功的轉職經驗。

中年轉職 四點心得

綜合上述，以我「中年失業」被迫轉職的經驗，覺得最重要的考量因素，不惴淺陋，分享如下：

一、如有家庭經濟負擔，不妨降格以求，儘速謀職，因拖得愈久，壓力愈大，身心無以負荷。

二、最好從事原專業領域之職如此可藉原有人脈，迅速通過新工作的考核，取得較優渥的敘薪（經驗加給）。

三、需找長期穩定的工作，以防再次失業。

四、除非必要，盡量待在原職。因為，中年轉職不易， 且會喪失高薪、年資、特休、甚至升遷機會。且換工作壓力很大，尤其是高薪的工作，新公司會壓迫新主管，短期內拿出績效，同事部屬也會排斥。

最後，轉職非兒戲，是生計的挑戰，宜三思而後行，切勿衝動，以免失算，貽誤人生。

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