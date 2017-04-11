| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
 首頁 > 副刊

白建宇鋼琴獨奏會 電閃雷鳴顯魅力

2017-04-11

〔記者楊媛婷／台北報導〕觸鍵細膩、演奏飽含情感與詩意的鋼琴家白建宇將於5月再度來台舉行獨奏會，曾擔任國家交響樂團駐團音樂家的他，近年幾乎每年造訪台灣，這次獨奏會他將帶來27年前首訪台灣時演出的李斯特《巴赫主題幻想曲與賦格》，用黑白鍵展現戲劇張力。

演出足跡遍及世界各大音樂廳的白建宇，曾自許自己是世界公民，正如音樂語言沒有界線。白建宇演出的樂章曾被《紐約時報》形容如「電閃雷鳴，能喚醒古老傳奇中的幽魂」。現年72歲的白建宇不曾停止在鋼琴藝術上的追求，他對音樂的虔誠與純粹，被認為是當代鋼琴家的典範之一。

白建宇這次來台的獨奏曲橫跨古典與浪漫派，包含上半場巴赫《G大調第五號法國組曲》、布拉姆斯《韓德爾主題變奏曲與賦格》；和下半場的貝多芬鋼琴奏鳴曲《暴風雨》，及原為管風琴所作、後改編為鋼琴曲目的李斯特《巴赫主題幻想曲與賦格》。

貝多芬共寫有32首鋼琴奏鳴曲，白建宇認為《暴風雨》是他最有感覺的一首，「貝多芬創作該曲時面臨失聰困境，與寫下海利根成遺書同期。」由於貝多芬曾跟學生說，要理解這部作品，就得去讀莎翁的《暴風雨》，該曲因此得名，去年適逢莎翁逝世4百年，全球莎翁熱下，白建宇也重讀該名著，表示對這首曲子又有更深層的體會。

白建宇鋼琴獨奏會將於5月2日於成功大學成功廳、5月3日在台北國家音樂廳、5月6日在屏東演藝廳音樂廳演出。

廣告
  • 鋼琴家白建宇5月將來台舉行獨奏會。（鵬博藝術／提供）

    鋼琴家白建宇5月將來台舉行獨奏會。（鵬博藝術／提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：白建宇鋼琴獨奏會 電閃雷鳴顯魅力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.