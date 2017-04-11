白建宇鋼琴獨奏會 電閃雷鳴顯魅力

2017-04-11

〔記者楊媛婷／台北報導〕觸鍵細膩、演奏飽含情感與詩意的鋼琴家白建宇將於5月再度來台舉行獨奏會，曾擔任國家交響樂團駐團音樂家的他，近年幾乎每年造訪台灣，這次獨奏會他將帶來27年前首訪台灣時演出的李斯特《巴赫主題幻想曲與賦格》，用黑白鍵展現戲劇張力。

演出足跡遍及世界各大音樂廳的白建宇，曾自許自己是世界公民，正如音樂語言沒有界線。白建宇演出的樂章曾被《紐約時報》形容如「電閃雷鳴，能喚醒古老傳奇中的幽魂」。現年72歲的白建宇不曾停止在鋼琴藝術上的追求，他對音樂的虔誠與純粹，被認為是當代鋼琴家的典範之一。

白建宇這次來台的獨奏曲橫跨古典與浪漫派，包含上半場巴赫《G大調第五號法國組曲》、布拉姆斯《韓德爾主題變奏曲與賦格》；和下半場的貝多芬鋼琴奏鳴曲《暴風雨》，及原為管風琴所作、後改編為鋼琴曲目的李斯特《巴赫主題幻想曲與賦格》。

貝多芬共寫有32首鋼琴奏鳴曲，白建宇認為《暴風雨》是他最有感覺的一首，「貝多芬創作該曲時面臨失聰困境，與寫下海利根成遺書同期。」由於貝多芬曾跟學生說，要理解這部作品，就得去讀莎翁的《暴風雨》，該曲因此得名，去年適逢莎翁逝世4百年，全球莎翁熱下，白建宇也重讀該名著，表示對這首曲子又有更深層的體會。

白建宇鋼琴獨奏會將於5月2日於成功大學成功廳、5月3日在台北國家音樂廳、5月6日在屏東演藝廳音樂廳演出。