第40屆吳三連獎開始徵件

2017-04-11

〔記者楊媛婷／台北報導〕對本土文化扎根貢獻卓鉅、邁入第40屆的吳三連獎，自即日起到5月31日徵件，將徵選文學獎、藝術獎各2名，每名獎金80萬元；文學類獎項文類包含小說、散文、新詩、報導文學、戲劇劇本，藝術類獎項含西畫、水墨畫、書法、影像、雕塑、音樂、舞蹈，其中影像包含攝影、紀錄片及數位多媒體，但不包括電視、電影。

1978年開始舉行的吳三連獎，被公認為「民間的國家文藝獎」，也有「台灣諾貝爾獎」的美譽，主辦單位吳三連獎基金會表示，該獎主要是表揚各獎領域內有傑出成就、有繼續創造潛力，且認同台灣之人士或團體。

開辦以來，該獎共拔選出143名台灣文化菁英，更提升藝術文化風氣，影響相當深遠，也備受朝野肯定。吳三連獎基金會指出，從歷屆得獎名單與評審變革中，可看到台灣解嚴前後文藝發展史的變化，每年頒獎典禮更是秉持藝文薪傳的一脈相承，由國內相關領域的大師親手頒獎給得獎者。

吳三連獎由故台北市長吳三連創立，吳三連獎基金會指出，吳三連非常重視台灣的文學與藝術，並將文學與藝術視為表現人類自由心智的心靈王國，「吳三連獎即將40年，設置與延續迄今，具有傳承台灣自由心智與獨立文化的時代意義。」基金會進一步表示，吳三連獎的重要性不在名銜也不在獎金，而是透過得獎者的卓越成就來延續台灣文化協會的宗旨──促長台灣文化發達，並且為台灣文化主體性奠下基礎。

吳三連獎基金會表示，歡迎各界藝文創作者參加，也可經由大專院校或機關團體推薦參加，相關資訊詳見「財團法人吳三連獎基金會」網站http://www.wusanlien.org.tw