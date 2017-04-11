| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
 首頁 > 副刊

第40屆吳三連獎開始徵件

2017-04-11

〔記者楊媛婷／台北報導〕對本土文化扎根貢獻卓鉅、邁入第40屆的吳三連獎，自即日起到5月31日徵件，將徵選文學獎、藝術獎各2名，每名獎金80萬元；文學類獎項文類包含小說、散文、新詩、報導文學、戲劇劇本，藝術類獎項含西畫、水墨畫、書法、影像、雕塑、音樂、舞蹈，其中影像包含攝影、紀錄片及數位多媒體，但不包括電視、電影。

1978年開始舉行的吳三連獎，被公認為「民間的國家文藝獎」，也有「台灣諾貝爾獎」的美譽，主辦單位吳三連獎基金會表示，該獎主要是表揚各獎領域內有傑出成就、有繼續創造潛力，且認同台灣之人士或團體。

開辦以來，該獎共拔選出143名台灣文化菁英，更提升藝術文化風氣，影響相當深遠，也備受朝野肯定。吳三連獎基金會指出，從歷屆得獎名單與評審變革中，可看到台灣解嚴前後文藝發展史的變化，每年頒獎典禮更是秉持藝文薪傳的一脈相承，由國內相關領域的大師親手頒獎給得獎者。

吳三連獎由故台北市長吳三連創立，吳三連獎基金會指出，吳三連非常重視台灣的文學與藝術，並將文學與藝術視為表現人類自由心智的心靈王國，「吳三連獎即將40年，設置與延續迄今，具有傳承台灣自由心智與獨立文化的時代意義。」基金會進一步表示，吳三連獎的重要性不在名銜也不在獎金，而是透過得獎者的卓越成就來延續台灣文化協會的宗旨──促長台灣文化發達，並且為台灣文化主體性奠下基礎。

吳三連獎基金會表示，歡迎各界藝文創作者參加，也可經由大專院校或機關團體推薦參加，相關資訊詳見「財團法人吳三連獎基金會」網站http://www.wusanlien.org.tw

廣告
  • 吳三連獎鼓勵各獎領域內有傑出成就、有繼續創造潛力，且認同台灣的人士或團體。（吳三連獎基金會／提供）

    吳三連獎鼓勵各獎領域內有傑出成就、有繼續創造潛力，且認同台灣的人士或團體。（吳三連獎基金會／提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：第40屆吳三連獎開始徵件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.