就任國表藝董事長3個月感言 朱宗慶：台灣不能等，3年內需向上提升
〔記者楊明怡／台北報導〕國家表演藝術中心董事長朱宗慶昨日與媒體茶敘，發表就任3個月的觀察和對國表藝的想法。他說，台灣的表演藝術很好，但別人比我們更努力，如果在這3年內不能把握優勢向上提升，一旦優勢消失，就有遭致邊陲化的可能。
朱宗慶表示，避免「邊陲化」需考量2種面向，首先是台灣表演節目能否周遊列國，到處被喜歡、被接受、被肯定，讓國際間看到台灣的多元性和軟實力。
再者，朱宗慶強調，台灣必須不斷地成為優秀團體和好節目願意造訪的一站，好的團體會想來台灣演出，觀眾也知道，到台灣能看到精采的表演，「這帶動的不只是表演藝術界而已，對台灣社會、國家，都有很大的幫助。」
他提醒，避免邊陲化不能只想著「走出去」，要去想如果這些團體出去，對民眾會造成什麼影響，不能變成「只有幾個團體在那邊活躍」。
國表藝下轄3場館和國家交響樂團（NSO），長期以來，一直扮演台灣表演藝術發展的火車頭，然而，各界對國表藝有不同想像和期望，有些希望它濟弱扶傾，有些則認為「公平」最重要。四度進入國表藝體系，被認為是國內藝術行政第一把交椅的朱宗慶坦承「常挨罵」，也希望藉此釐清某些誤會：「兩廳院畢竟不是文化部，不能把扶植表演團隊的工作，都交給兩廳院去做。」
比方說，對表演藝術界常質疑的「獨厚大團」，朱宗慶便認為，如果台灣藝文環境健全，兩廳院和去年開幕的台中國家歌劇院，甚至可以專心引進國內外一流表演節目就好。但是因為兩廳院和歌劇院有很好的戰場，所以國表藝肩負磨練國內表演團體，使其更好、更精進的責任，「這是一個必要的過程跟部分要做的事情，不是完全只做這件事情。國表藝最重要的工作，是建立好節目，包括台灣的好節目和國外的好節目，不能失掉它本身的核心價值。」
朱宗慶表示，北、中、南3場館發展條件及需要面對的課題不同，北部藝文人口穩定成長，兩廳院節目檔期供不應求，因此需要建立清楚的遊戲規則，讓不同屬性的演出團隊明確知道為什麼可以排進，和如何調整才能進入兩廳院表演。
不過，他不贊成建立一套標準，之後就按表操課，「以兩廳院來講，有舞蹈節目，有戲劇節目，還要有開創性、新的節目，和推廣性的節目，這個東西需要有一些規範，但不能全部用同樣一個標準來看。」
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