〈Easy美人〉去角質 保養才有效

2017-04-11

文／淳子

很多女性都很注重保養，砸大錢買保養品，一點都不會手軟，只是光塗保養品是不夠的，去除老廢的角質更得注意。

通常「老化角質」會自然代謝掉，但是因為壓力或是年紀的關係，肌膚代謝的循環會變差，如果只靠洗臉，是無法完全將老化角質去除掉。臉上的老化角質如果沒有定期去除，一直累積的話，即使拚命拍化妝水、塗再多的保養品也無法吸收，所以記得要定期做去角質的工作。

市售有些標榜可去角質的化妝水，正確的用法可以更事半功倍。首先倒在化妝棉上的量大概滲透到10元硬幣大小才行，接著，往臉上搽時，最好由下往上，從下巴、鼻翼往耳際方向，額頭也是要由眉毛往上到髮際，別忘了嘴角往鼻翼、鼻樑的方向也要帶到。