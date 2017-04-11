〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
當初我和男友不想繼續升學，我到夜市打工，他幫人圍事，大男人的他其實非常小氣，我同事的男友買iphone給她從來不會拿出來講，他只是載我來上班，只要吵架就在那邊討人情，也不想想我身邊有多少人追，他算哪根蔥？每天掛在嘴邊一直講說他對我有多好，我都無感，搞不懂他是有多愛計較，連請我吃個飯都好像我欠他一樣。我喜歡他霸道、不講理、強勢，但到頭來吵架好像都變成我理虧，我該怎麼樣可以讓他對我更好、更大方，吵架可以占上風？（瑛）
A：
當時妳和男友不想繼續升學，也許是對課業沒興趣，也許是看著對方時，覺得你們的未來是有希望的，想為彼此的生活打拚，但對你們來說，離開學校之後的日子，真正考驗著你們之間的相處，也讓妳看清楚男友會介意甚麼、不介意甚麼。妳對他的強勢不講理，又愛又恨，希望他對妳好，也希望他對妳不好，怎麼說呢？在妳的來信中，充滿著矛盾，他以行為對妳好，但只要他嘴巴一說，全部抵銷不算，然後妳就覺得他對妳不夠好。
我在想，這也許是你們平常一個願打、一個願挨的「討愛模式」。只是，超出討愛範圍之外的爭執，又讓妳覺得他沒道理，他的沒道理又顯得他更小氣！我在想，也許妳的委屈也映照出男友的挫折：「我到底要怎麼做，妳才會覺得我夠好？」於是在誰都不讓誰的情況下，雙方都很受傷，都覺得對方做得不夠，自己也沒被愛夠，與別人比起來，你們之間更是顯得一無所有。
其實，拋開「與別人比」的這件事情，回到你們之間，好好想想你們的共同樂趣和喜好是甚麼、你們相愛的初衷是甚麼，你們會怎麼樣「有效地」提醒對方對自己好一點，而不是陷入無效的爭執中，等到吵架時就一翻兩瞪眼，矛頭指向對方。當你們的「討愛模式」變得可愛之後，對你們來說才可能真正感覺都被愛、都願意付出更多，而且不需要占上風，就可以感受到彼此的存在，祝福你們！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
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