〈單身拼圖〉童話王妃 幸福背後的無奈

2017-04-11

文／喬思琳

Frank Andrews是紐約知名的靈媒，不少名流都會向他討教，連披頭合唱團約翰‧藍儂的遺孀小野洋子都愛找他指點迷津。之前在紐約採訪他時，這位很親切的老先生還提到他以前的客戶摩納哥王妃葛麗絲‧凱莉：「葛麗絲‧凱莉在生前過得很不快樂，還問我如果重返好萊塢的話行得通嗎？」

這位美國傳奇女星還沒圓夢就不幸因車禍喪生，葛麗絲‧凱莉在二十六歲時就以精湛演技獲得金像獎，隔年認識雷尼爾親王，一見鍾情後閃婚。婚後育有二女一男，老公對她寵愛有加，她雖享盡榮華富貴卻鬱鬱寡歡，親王百思不解，最後才發現愛妻想重回好萊塢。

婚前，葛麗絲‧凱莉是影壇最紅的女星，她熱愛工作，生活精采，可是成為王妃後，她必須放棄如日中天的事業，遵循皇室的保守教規，在家相夫教子，成為端莊的一國之母。

好萊塢始終沒有忘記她，頻頻向她招手，葛麗絲‧凱莉有意接戲，消息走露引起摩國人民反彈，最後她只好死心，乖乖扮演王妃的角色。始終無法忘情於演戲的她，最後只能在慈善活動上做一些詩歌朗讀的表演過過隱。

一直到她五十歲過逝之前，她都夢想再重回好萊塢，葛麗絲‧凱莉的一生，光鮮亮麗的外表下卻有著外人難以瞭解的無奈和痛苦，王妃的前半生能夠誠實做自己，後半生只能放棄讓自己發光發熱的舞台，去演出眾人期待她所要扮演的角色，雖住在富麗堂皇的宮殿中，卻成為籠中的金絲雀。

對一個有才華的女人來說，失去可以任其發揮才能的舞台，壓抑真實自我活在別人期待的假象之中，是葛麗絲‧凱莉下半生最大悲劇。別人欽羨她擁有的錦食玉衣，卻不是快樂的終極保障。