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鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
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陳少／即時雨量

2017-04-11

◎陳少

▲Lowanatom, Tanna Island, Vanuatu

暗自觀察每位路人的臉

渴望從中探竊事件的發展

我忤逆一切律法

偷看日記裡面，那些潦草的字跡

能不能證明被刻意留白的日期

和誰遊戲，吃了巧克力還是冰淇淋？

雨是目擊者

在不安的低氣壓來臨之前

時間風平浪靜

我害怕太陽

把世界照得太清楚

眼裡的飛蚊，在玻璃罐掙扎

我害怕我的存在是為了說再見

我害怕下一場雨勢

是曾經歌頌的河流與晴天

熱帶氣旋快要成形

口哨壓低樹叢

多麼害怕等一會兒的毀滅

害怕事情和原本想得不一樣

害怕沒有人看著我的眼睛握著我的手說

「如果感到害怕，也沒關係」

別哭了

別哭

時間還風平浪靜

我們的島

都莫名容易缺水

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標題：陳少／即時雨量


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2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
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