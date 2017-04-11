陳少／即時雨量
2017-04-11
◎陳少
．
▲Lowanatom, Tanna Island, Vanuatu
．
暗自觀察每位路人的臉
渴望從中探竊事件的發展
我忤逆一切律法
偷看日記裡面，那些潦草的字跡
能不能證明被刻意留白的日期
和誰遊戲，吃了巧克力還是冰淇淋？
雨是目擊者
在不安的低氣壓來臨之前
時間風平浪靜
．
我害怕太陽
把世界照得太清楚
眼裡的飛蚊，在玻璃罐掙扎
我害怕我的存在是為了說再見
我害怕下一場雨勢
是曾經歌頌的河流與晴天
．
熱帶氣旋快要成形
口哨壓低樹叢
多麼害怕等一會兒的毀滅
害怕事情和原本想得不一樣
害怕沒有人看著我的眼睛握著我的手說
「如果感到害怕，也沒關係」
．
別哭了
別哭
時間還風平浪靜
我們的島
都莫名容易缺水
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