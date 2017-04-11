〈圖像心職場〉團隊合作中你適合什麼角色？
文／汪士瑋（諮商心理師、企業講師）圖／英格來
在辦公室裡，經常需要跟他人一起合作。在參與團隊合作的你，通常會呈現出什麼樣貌呢？
測驗開始：
下圖是一個會議室場景，向主管報告進度的會議即將展開，每個人都在做會前準備。請你依照直覺，選出一個能代表自己的角色，這個角色可能呈現出你在參與團隊合作時，常出現的狀況，並參考解析與建議，讓自己在團隊合作裡更加順利唷！
圖1：在團隊當中，你經常是大家的好幫手。不但會先對可能出現的問題提早做出準備，也會主動測試與調整，幫助大家有好的表現。
轉念思維：有時候可能別人還沒注意到，你就先做完了。對團隊合作來說，能夠彼此互相學習也是很重要的。下次也許可以和同事一起討論，讓別人也可以一起從中學到經驗唷！
圖2：在團隊裡，你常常擔任處理緊急狀況的救火角色。遇到各種狀況，大家第一優先可能就想到找你幫忙，而你也總是能夠第一時間協助，判斷哪裡出現問題。
轉念思維：與其給他魚吃，不如教他如何釣魚。如果團隊中總是幾個人在出現重複的問題，不妨寫下操作步驟或是做個內部說明讓更多人知道如何處理，壓力才不會都綁在你身上唷！
圖3：在團隊裡，你會主動關心其他伙伴的狀況。關心大家是否趕得上，即使需要使用自己的資源，你也會事先提醒伙伴應該注意的事項，希望大家的表現都能夠有所確保。
轉念思維：在團隊合作裡，有你提醒是一件很幸福的事情。建議你有時可以讓自己更放鬆一點，或許伙伴們也有想法，也有不同的因應能力唷！
圖4：在團隊裡，你比較狀況外呀！身為即將要報告的人，卻帶到一台壞掉的電腦，而且還沒有備分檔案！六神無主的你只好抬頭望向身邊的伙伴，一臉的無辜呀……
轉念思維：有狀況是難免的，記得要對出手幫忙的同事表示感謝唷！可以觀察別人的處理方式，讓自己可以從中學習，不重複一樣的錯誤，往後大家才會更放心把重要的任務交給你。
圖5：在團隊裡，你經常是默默準備、默默做事的人。有些事情看似不起眼，但沒人做就會影響到所有人且造成不便。你在事前的各項準備，確實能幫助團隊的活動進行得更加順利。
轉念思維：各項細瑣繁雜的準備，讓你有時候要同時分心做好多事情，這樣反而增加出錯的可能性，或是讓事情變複雜。建議你可以將例行準備標準化，這樣大家就能一起參與、一起協助，也會更有效率唷！
圖6：在團隊裡，你是彈性高，可以機動調度支援的活棋。你同時可以做許多事情，對任務的投入，不但耗費自己的時間、心力，有時還會不自覺影響到身邊的人。
轉念思維：事情再多也有輕重緩急，建議你將事情的優先順序列出來，確定最重要的事情有優先執行，主動管理時間，才不會每天被時間追逐，更不會漏掉重要的事情唷！
（你有遇到職場狀況想要提問嗎？歡迎寫信給士瑋老師，老師會挑選大家共同的議題，用圖像回覆你：service@4aspace.com）
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