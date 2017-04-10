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易經日夜基礎班招生

2017-04-10

「台灣周易文化研究會」開辦《易經》基礎課程，「下午班」自4月12日起每週三下午3時上課，「晚上班」自5月3日起每週三晚間7時上課，即日起接受各界報名。授課內容包括先天八卦、後天八卦、《易經》卦爻辭及架構、《易經》重要典籍《十翼》等；講師邱雲斌為前任台灣周易文化研究會理事長。

意者可洽：02-23957395、0935-732-323，或e-mail：service@iching.url.tw（記者楊媛婷）

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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