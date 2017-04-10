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《春遊藝趣》 展12藝術家畫作

2017-04-10

〔記者楊明怡／台北報導〕春光爛漫，欣賞藝術的心情，也要平和而美麗。雅逸藝術中心《春遊藝趣》正展出12位藝術家以風景、靜物為題材的畫作，氛圍寧靜，要讓賞畫者擁有春陽般的溫暖心情。

12位藝術家中，2013年故世的楊興生對台灣鄉土有濃厚情感，常遊歷鄉間尋找心儀的景致，悉心取景，無論是色調安排或特別呈現的局部景色，都傳達出對土地的熱愛。

吳昊1932年生於中國南京，是「東方畫會」創辦人之一，擅長以喜氣的飽和色調描繪花卉和動物，呈現他們的活力與生命力。

長年旅居西班牙的胡文賢，2年前曾特別返鄉，在台南生活美學館舉辦個展，他用色獨特，小品靜物畫頗具夢幻風。

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  • 楊興生1996年油畫作品〈晨曦〉。（雅逸藝術中心／提供）

    楊興生1996年油畫作品〈晨曦〉。（雅逸藝術中心／提供）

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標題：《春遊藝趣》 展12藝術家畫作


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