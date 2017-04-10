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扮裝聽電影主題曲 迪士尼公主音樂會好High

2017-04-10

〔記者楊明怡／台北報導〕《為自己加冕──迪士尼公主電影音樂會》昨晚在國家音樂廳登場，由於上週五在台中歌劇院的全球首演場出現收音不佳、歌手忘詞等狀況，主辦單位牛耳藝術從前天開始，就以戰戰兢兢的謹慎心情迎接台北場，一直到節目結束，才放心表示，「表演很成功，很讚！」

「迪士尼公主電影音樂會」以HD大螢幕呈現11部經典電影，並由巴納比‧帕爾默擔任指揮、長榮交響樂團演出16首耳熟能詳的電影主題曲。因新加坡歌手張耀棟身體不適導致首場演出狀況不佳，牛耳藝術調整部分曲目安排，原由張耀棟演唱的阿拉丁主題曲〈嶄新的世界〉，改由音樂劇《西貢姑娘》首演主唱萬山樹演出，電影《美女與野獸》最新主題曲也調整為男女對唱，由來自俄羅斯的歌手愛琳和萬山樹演出。

另外，首場在台中國家歌劇院戶外廣場陳設，邀請女孩打扮成迪士尼公主登場的「星光大道」回響熱烈，台北場也不遑多讓地布置了「公主城堡」，中場休息時，一群小小貝兒、仙杜瑞拉、愛麗兒、艾莎興奮地排隊與公主背板合照，十分可愛！

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