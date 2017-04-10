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100%言論自由特展 展黨外雜誌與民主運動史

2017-04-10

〔記者楊媛婷／新北報導〕文化部所屬國家人權館籌備處於景美人權園區舉行《100%言論自由》政論雜誌與反對運動特展，展出從雷震創辦的《自由中國》以降至解嚴前包含《美麗島》、《自由時代》等出版品，及當時管制的法令規章。鄭南榕胞弟鄭清華透露，30多年前鄭南榕辦刊物時，給付稿費一字高達一元，還讓記者預支出差費等，作家苦苓則化名為「杜斯基」撰文，相較目前一般媒體提供的稿費，可看出鄭南榕的大手筆。

本次人權館策畫的《100%言論自由》特展，許多展品來自當年參與黨外雜誌編輯的廖為民收藏。廖為民表示從1975年開始蒐集黨外雜誌，甚至逢甲大學畢業後到書報社工作，就是為了蒐集方便，「當時的想法很單純，就是一定要為台灣人留一本雜誌。」廖為民說，當時查禁政論刊物與雜誌時，連圖書館相關館藏都必須報繳、銷毀，「我怕以後的人不知道這段歷史，一路蒐集也蒐集兩千多本。」廖為民的收藏品包含在印刷廠就被銷毀、僅出一期的《進步》雜誌，以及台大哲學系事件主角陳鼓應教授所辦、僅一期的《鼓聲》雜誌。

廖為民透露，當時在書報社工作時，與查緝員必須鬥智鬥法，他回憶有次查緝員到書店打算查扣5千本雜誌，他要求對方提出警總押印的公文為證，查緝員隔天拿公文來時，5千本雜誌幾乎發售一空，由於當時查緝員查扣一本可得獎金5元，廖為民只留下50本給查緝員辦業績，「後來查緝員馬上告狀，我就得到台中警總分部說明報到。」

《100%言論自由》辦在當時關押許多政治犯的景美人權園區，富含歷史意義，該展從1950年代的《自由中國》刊物啟蒙民主開始，再說到推動黨外運動崛起的《臺灣政論》雜誌，以及《夏潮》與鄉土文學論戰，挑動戒嚴體制的《八十年代》、《美麗島》等，並敘及1980至1985年代，國民黨為查禁黨外雜誌，由警總發動「春風專案」掃蕩刊物等歷程；展覽也並陳台灣反戒嚴、追求民主化運動的歷程。廖為民期待更多人來看展，不只了解台灣民主的過程，也能理解黨外雜誌是民主運動的一部分，更是不能或缺的配角。

《100%言論自由》政論雜誌與反對運動特展即日起至12月15日在國家人權博物館籌備處景美人權文化園區展出。

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  • 特展透過系列圖文說明、大量政論雜誌及反對運動文物之原件展示，企圖讓人民了解這數十年來，政論雜誌如何扮演民主政治的推手。（記者胡舜翔攝）

    特展透過系列圖文說明、大量政論雜誌及反對運動文物之原件展示，企圖讓人民了解這數十年來，政論雜誌如何扮演民主政治的推手。（記者胡舜翔攝）

  • 《100％言論自由》特展展出從《自由中國》以降至80年代百花齊放的黨外雜誌等出版品。（記者胡舜翔攝）

    《100％言論自由》特展展出從《自由中國》以降至80年代百花齊放的黨外雜誌等出版品。（記者胡舜翔攝）

  • 電影《美女與野獸》最新主題曲調整為男女對唱，由來自俄羅斯的歌手愛琳（左）和萬山樹演出。（記者陳逸寬攝）

    電影《美女與野獸》最新主題曲調整為男女對唱，由來自俄羅斯的歌手愛琳（左）和萬山樹演出。（記者陳逸寬攝）

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