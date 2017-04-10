〈活動看板〉懷舊音樂饗宴

2017-04-10

溫馨的五月即將到來，還記得媽媽喜歡聽的那些老歌嗎？知道她最懷念哪些歌星嗎？那麼今年在母親節到來前，不妨讓媽媽回味一下美好的懷舊時光。

5月6日國父紀念館將舉辦一場「2017金嗓金曲演唱會」，邀請紀露霞、美黛、劉福助、張瑠瓊、洪小喬、林沖、金佩姍、孔蘭薰、上官萍、葉蔻、于櫻櫻等六、七十年代的資深歌手相聚演出，重現原汁原味的懷念歌曲。快幫媽媽預約一場陪伴她們成長的懷舊音樂饗宴，讓她們搭上時光列車重溫舊夢！洽詢電話：（02）2642-5363。