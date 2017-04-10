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〈50 Plus〉用衣服講故事

2017-04-10

文／呂政達

這是一則問答題：人的一輩子擁有數不清的衣服，你想你擁有過多少件衣服呢？這麼多衣服裡，有哪一件是你已經失去，卻最想念的呢？

還有一個問題是，你相信什麼樣的歲數，就穿什麼樣的衣服嗎？你自己服從這樣的穿衣規則嗎？

每個人的衣櫥裡放著人生階段穿的衣服，過去了就不能再穿，卻捨不得丟棄的，最明顯的是高中時候的制服，2、30年後步入中年的身材，幾乎都不可能再穿上高中制服，如果你還留著，那顯示你是個懷舊的人，或者，高中歲月對你具有特殊的意義？

在多年後的同學會，相約穿上高中制服，緬懷時代的意義很快地就變成對身材的感嘆，你也可以說中年就是一場衣服的喜鬧劇。有位讀過北一女的女性，20多年後要穿回那件小綠綠，就不由得感傷起來，當年為什麼可以把自己塞進這件制服。

有名中年男人穿上高中制服，那年流行反叛和耍帥，他去學校邊的市場訂製喇叭褲和腰身非常窄的卡其布制服，卻是現在他極力禁止兒子穿的式樣。

關於你衣櫥裡的衣服，你記得每一件的故事嗎？是不是都按照生命階段的順序輪番出現在你的記憶裡？照理過時的、已經不能派上用場的衣服都會被丟棄、送進回收箱，但有位40幾歲的女士卻說，她從12歲記得媽媽給她買的一件蝴蝶結格子裝起，所有的衣服她都放在衣櫥內。

好像有一種不成文的規定，20幾歲的女生才可以穿迷你裙，小男生才可以穿T恤，30到40世代屬於洋裝和正式的西裝，60歲以上的人也有一套認定的穿衣規則。我認識一名50幾歲的女性穿著迷你裙上班，把自己裝扮成像永遠活在20歲，引起眾人的議論，她卻說：「我有本錢秀出我的修長美腿，為什麼要被年紀所限制呢？」

不過，辦公室的那群女性一抓到機會就拿她的穿著做文章，認為自己過了50歲應該沒有勇氣穿迷你裙，也沒有人有勇氣去告訴那名女性，她的那雙腿到底有沒有自以為的那般修長？

我讀大學時，有位教台灣史的尹教授一年到頭都穿著深藍色的長袍馬褂，變成了校園一景，我記得他說過，那樣的穿著就變成了他的註冊商標，那時他最多40歲，20多年後，我偶爾在電視談話節目看到尹教授，卻已穿回了西裝領帶，那時他應該已60多歲了吧，我一直覺得，這十多年來他的穿著，顯示出一種生命的態度和翻轉呢。

你的一輩子，就用衣服來給你講故事。

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