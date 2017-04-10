〈異同OPEN講〉同志就是同志 無庸置疑

2017-04-10

文／蔣明白

三月初一則外電報導，在同志圈引起了廣泛的流傳──一位美國大學教授給學生出了一份作業問卷，其中的問題包括有：

．你認為是何種原因造成你的異性戀傾向？

．你是從何時開始確定自己是異性戀？

．你的異性戀傾向有沒有可能是暫時性的？

．你曾考慮透過心理治療，來改變自己的異性戀傾向嗎？

對於所有的異性戀學生而言，這大概都算是一份無從回答的無厘頭作業，但是這位教授出題的本意，卻是希望學生能因此進行反思：因為只要將這些問題中的「異性戀」全部改換成「同性戀」，那就是每位同志都曾經遭遇過的質疑。

作家林賢修就曾經在文章中寫到，許多學生一旦向輔導老師或家長提出「我可能是同志」這樣的疑問，對方的反應就必定是不斷地提醒你：「你現在年紀還小，怎麼就能確定自己是同志呢？說不定這只是你暫時性的錯覺」、「你又沒有和異性談過戀愛，怎麼就能肯定自己是同志呢？說不定是讓你心動的異性還沒有出現而已。」

林賢修因此向異性戀提出同樣的質疑：你又沒有和同性談過戀愛，又怎麼能確定你不會愛上同性呢？你又如何能肯定，你現在喜歡異性，不會是一種暫時性的錯覺呢？

其實，這位美國教授所出的題目，更值得所有台灣家長進行反思，因為就在三月初的一場反性平教育的活動中，一位劉姓國小老師就公開表示：「性別教育會形塑孩子的價值觀，但在他們幼稚園、國小就教育什麼是同志還太早，應該要等到18歲以後。」

試問，那是否也要教導國小學童，應該等到他們18歲以後，再決定自己到底是不是異性戀？

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）