〈全球觀測站〉鼓勵生育 各出奇招

2017-04-10

文／駐歐洲特派記者胡蕙寧

目前各先進國家的一個全球化現象，就是老化人口大量超越新生人口。德國在年前開始已經反轉十多年來的「出生劣勢」，加上移民的「幫生」，今年初最新統計顯示，2016年底德國人口首次超過2002年底的8250萬人。

這讓西歐國家尤受衝擊地議論紛紛，更開始各祭奇招地鼓勵生育，完全朝「婚嫁放兩旁、誰生誰最大」的趨勢前進。

所有先進國家對於生育的態度幾乎都是「沒錢誰敢生」，因此大多數都先將時間花在職訓，找到穩定工作後，還要有夠大的住所跟對象，人生因此一拖就過30。這之後就算條件齊備了，生育能力也開始下降，本來想要2、3個孩子的，最後生得出一兩個就已經很棒。其中婦女要兼顧職業永遠是一道大關卡，即使政府將托嬰所增加，也只能顧慮到朝九晚五的工作，如果從事的是加班多或夜班型的職業，沒有親人家族的幫忙，根本無法生養孩子。

〈各國怪招〉「做人」扯上愛國 人民多效力

西班牙政府為提高生育率的做法，是找人力資源專家來「挽救國難」。分析認為西班牙工時過長，因此多深夜吃飯又半夜才上床，筋疲力竭造成全國性的「性飢荒」，加上高失業率與經濟危機，讓婦女嚇到晚至平均32歲才敢生第一胎，高居「歐洲最老媽」之國。

丹麥政府也發起一個叫「為丹麥而做」的鼓勵生育活動，將「做人」跟愛國直接連結，力求大家增產報國。

瑞典更有議員建議，每天從上班時間裡挪出1小時「有薪做愛假」，讓瑞典員工可以放鬆心情「做人救國」，主因是現在夫妻白天上班晚上太累根本沒時間相處，提議立案讓大家可以安心回家與伴侶親密一下。根據法國經濟研究觀察中心的研究調查顯示，2015年瑞典人的工時已是全歐最短，平均每年工作1685小時，遠低於德國1847小時跟英國的1900小時。如果這個提案真的通過，瑞典將成為全球「最幸福的工作國度」。

歐盟出生率最低國家義大利，民間也出現「做人自救運動」。較聞名的是去年9月教宗方濟各走訪其出生地阿西西（Assisi）。這個中部城市10家飯店聯合推出做人免費的「產房」方案，只要出示嬰兒出生證明，證明孩子是在入住後9個月（前後可有約10天加減期）出生，也就是入住期間「做人成功」，就可獲退費或免費再入住一天。

〈德國現況〉死亡高過出生率 靠移民翻轉

德國人口去年底比前一年增加了60萬。主要原因是遷入人口比遷出多約75萬。但是死亡人數依然多於出生人數，光在2016年就有77萬人出生，94萬人死亡，出現了近19萬的「出生赤字」。但2015年的平均生育率已升至1.51人，創下1982年以來的新高點。

德國專家認為全德16個邦的生育率，在2014年至2015年有13個邦出現上升，主要得力於政府在過去15年中增設了3倍多的育兒所，再加上開放移民政策，才使得平均生育率在33年後回至1.5人的水準。德國聯邦人口調查中心認為，德國生育率的提升和育兒政策的改革有相當大的關係，尤其是在過去的西德區加開托兒所協助女性兼顧工作與家庭。但大城市如柏林邦的生育率並無變化，有些邦甚至微降。

統計數據也顯示「老媽媽」的趨勢不減反升，首胎平均生育年齡是29歲7個月，第2胎平均齡為32歲，第3胎33歲。

2015年德籍婦女的生育率從1.42人上升至1.43人，外籍婦女從1.86人上升至1.95人。也就是在2015年共有73.8萬德國新生兒，平均每1千名德國女性比前年多生27胎，創15年來最高。但生育年齡繼續攀高1個月，造成德國女性2015年的平均生育年齡為31歲。而外籍女性更是德國自2012年起平均生育率逐年增加的「生產主力」。該年也出現了40萬對新人登記結婚，創2000年以來的最高紀錄，「想生小孩」尤其是增婚人數的主因。

德國專家也一直呼籲用政策來協助家庭，否則民間無力扭轉乾坤，自然也就對生育產生恐懼，最後能生養一個就算交代了事。這造成德國40多年來的每年死亡人數一直高過出生人數，要填補這個差距最快的方法，就是每年至少要有30萬移民才能勉強維持現有人口量。

這也是德國總理梅克爾敢大開門戶讓難民入境的先提條件之一，邊做好事邊提升人口量創造「雙贏」局面，只是難民融入非一蹴可幾，極右派選民也很難苟同這種倉促的新局。