〈全球觀測站〉鼓勵生育 各出奇招
文／駐歐洲特派記者胡蕙寧
目前各先進國家的一個全球化現象，就是老化人口大量超越新生人口。德國在年前開始已經反轉十多年來的「出生劣勢」，加上移民的「幫生」，今年初最新統計顯示，2016年底德國人口首次超過2002年底的8250萬人。
這讓西歐國家尤受衝擊地議論紛紛，更開始各祭奇招地鼓勵生育，完全朝「婚嫁放兩旁、誰生誰最大」的趨勢前進。
所有先進國家對於生育的態度幾乎都是「沒錢誰敢生」，因此大多數都先將時間花在職訓，找到穩定工作後，還要有夠大的住所跟對象，人生因此一拖就過30。這之後就算條件齊備了，生育能力也開始下降，本來想要2、3個孩子的，最後生得出一兩個就已經很棒。其中婦女要兼顧職業永遠是一道大關卡，即使政府將托嬰所增加，也只能顧慮到朝九晚五的工作，如果從事的是加班多或夜班型的職業，沒有親人家族的幫忙，根本無法生養孩子。
〈各國怪招〉「做人」扯上愛國 人民多效力
西班牙政府為提高生育率的做法，是找人力資源專家來「挽救國難」。分析認為西班牙工時過長，因此多深夜吃飯又半夜才上床，筋疲力竭造成全國性的「性飢荒」，加上高失業率與經濟危機，讓婦女嚇到晚至平均32歲才敢生第一胎，高居「歐洲最老媽」之國。
丹麥政府也發起一個叫「為丹麥而做」的鼓勵生育活動，將「做人」跟愛國直接連結，力求大家增產報國。
瑞典更有議員建議，每天從上班時間裡挪出1小時「有薪做愛假」，讓瑞典員工可以放鬆心情「做人救國」，主因是現在夫妻白天上班晚上太累根本沒時間相處，提議立案讓大家可以安心回家與伴侶親密一下。根據法國經濟研究觀察中心的研究調查顯示，2015年瑞典人的工時已是全歐最短，平均每年工作1685小時，遠低於德國1847小時跟英國的1900小時。如果這個提案真的通過，瑞典將成為全球「最幸福的工作國度」。
歐盟出生率最低國家義大利，民間也出現「做人自救運動」。較聞名的是去年9月教宗方濟各走訪其出生地阿西西（Assisi）。這個中部城市10家飯店聯合推出做人免費的「產房」方案，只要出示嬰兒出生證明，證明孩子是在入住後9個月（前後可有約10天加減期）出生，也就是入住期間「做人成功」，就可獲退費或免費再入住一天。
〈德國現況〉死亡高過出生率 靠移民翻轉
德國人口去年底比前一年增加了60萬。主要原因是遷入人口比遷出多約75萬。但是死亡人數依然多於出生人數，光在2016年就有77萬人出生，94萬人死亡，出現了近19萬的「出生赤字」。但2015年的平均生育率已升至1.51人，創下1982年以來的新高點。
德國專家認為全德16個邦的生育率，在2014年至2015年有13個邦出現上升，主要得力於政府在過去15年中增設了3倍多的育兒所，再加上開放移民政策，才使得平均生育率在33年後回至1.5人的水準。德國聯邦人口調查中心認為，德國生育率的提升和育兒政策的改革有相當大的關係，尤其是在過去的西德區加開托兒所協助女性兼顧工作與家庭。但大城市如柏林邦的生育率並無變化，有些邦甚至微降。
統計數據也顯示「老媽媽」的趨勢不減反升，首胎平均生育年齡是29歲7個月，第2胎平均齡為32歲，第3胎33歲。
2015年德籍婦女的生育率從1.42人上升至1.43人，外籍婦女從1.86人上升至1.95人。也就是在2015年共有73.8萬德國新生兒，平均每1千名德國女性比前年多生27胎，創15年來最高。但生育年齡繼續攀高1個月，造成德國女性2015年的平均生育年齡為31歲。而外籍女性更是德國自2012年起平均生育率逐年增加的「生產主力」。該年也出現了40萬對新人登記結婚，創2000年以來的最高紀錄，「想生小孩」尤其是增婚人數的主因。
德國專家也一直呼籲用政策來協助家庭，否則民間無力扭轉乾坤，自然也就對生育產生恐懼，最後能生養一個就算交代了事。這造成德國40多年來的每年死亡人數一直高過出生人數，要填補這個差距最快的方法，就是每年至少要有30萬移民才能勉強維持現有人口量。
這也是德國總理梅克爾敢大開門戶讓難民入境的先提條件之一，邊做好事邊提升人口量創造「雙贏」局面，只是難民融入非一蹴可幾，極右派選民也很難苟同這種倉促的新局。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 眼鏡蛇泡酒一個月 竟「復活」咬死人
- 食品業社責報告 食安重視仍不足
- 資本額未達500萬小劇團邀國外編導 將彈性放寬
- 三波QE逐步退場 Fed加速減債
- 大快朵頤袋裝沙拉 吃一半發現死蝙蝠...
- 郭阜林開轟秘訣竟是…瞄準月亮
- 嘉中文學步道 踹共詩網友想朝聖
- 只給中國媒體發問 章子怡擺架子
- 小英柯P賴神都來了！鄭弘儀嫁女兒先安檢
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 〈台股青紅燈〉雄安與前瞻的對比
- 棄追林李大戰 球迷搶當「穎」迷
- 自由廣場》兼顧人權的資安法
- 鎮長已離職 罷免者無奈取下看板
- 中國蠻橫！《樹大招風》描繪中國貪污 金像獎被消失
- 台中人口超越高雄 恐提前今年中達成
- NBA》打破55年的史詩紀錄 魏少第42次大三元到手！
- NBA》史詩大三元粉碎金塊夢 拓荒者球星推爆魏少「MVP」
- 強攻破佈陣 朱育賢不「推」拖
- NBA》本季主場最終戰 太陽曬小牛圓滿收尾 （影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MAC pessimistic over wife’s plan to see Lee Ming-che
- 人妻供出偷腥地點求脫困 害小王判5個月
- 高市老人免費假牙今年已超額 衛生局長：努力找財源
- 美︰不排除推翻阿塞德政權
- 今國光3月營收創半年來新高
- 老蕭30而立 神祕大禮是...
- 台北》大喊補貼房屋稅 施政報告沒半字
- 國民黨魁選舉 傳估票首輪無人過關呈3強鼎立
- 不滿遭抹紅 欣同投顧：籲正視大同公司的治理
- 《中英對照讀新聞》Could This Turmeric Hot Chocolate Treat Your Blues？這款薑黃熱巧克力能撫慰你的憂鬱嗎？
- 佐登-KY 3月營收年增51％ 創歷史次高
- 美國名人賽》賈西亞、羅斯並列排頭 今搶綠夾克
- 盧嘉辰妻撞死人不聞問 警方否認包庇：一切依法處理
- A18高鐵桃園站 OUTLET逛到翻 未來還有水族館商城
- 學子綠道散步 驚見河川變色
- 枋寮沙灘大量死魚 魚塭流出
- 不到4成台企 揭露氣候變遷政策
- 白蟻蛀蝕 林內老黑松群病了
- 台三線交安軟硬兼施 請長輩喊話
標題：〈全球觀測站〉鼓勵生育 各出奇招
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email