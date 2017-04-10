維納斯的呢喃（4／10～4／16）

2017-04-10

文／占星師 娜塔

桃花星逆行在水象雙魚，又逢凶星來推磨，感情波折難免，要有事緩則圓的心理準備，水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）在人際交流方面一定有情緒起伏，單身雙魚最可能進入苦戀或聚少離多的週期；土象人（金牛、處女、山羊）在職場能發揮專業並達成業績，自信為你們帶來絕對魅力，人際交流也變得容易；火象星座（牡羊、獅子、射手）人際情緣未明朗，尤其單身牡羊易有地下戀，你們終究會將精力發揮在經營工作與金錢；風象人（水瓶、雙子、天秤）各有生活低迷或灰心的理由，惟單身天秤人際桃花仍旺，若能敞開心胸欣賞怪咖，那麼此週期很容易建立新的友誼喔！

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★

單身牡羊白天生龍活虎，惟夜間可能沉緬舊戀情或曖昧戀，但一到白天職場又拋諸腦後，周而復始，直到完全清醒；有伴牡羊即使下班後也想有個人獨立創造的空間，伴侶宜多容忍與尊重，當牡羊在外忙完了，回家就會是一枚好幫手。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★

單身金牛社群中容易遇到年紀背景差異大者，雖有好感，惟差異或距離是殺手，有可能衝刺工作專業而捨棄苦戀；有伴金牛充滿清晰灼見，業績達成率也強，為了完成共同目標，你和伴侶都能成為對方堅固的後援。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★

單身雙子外緣暢旺，工作連結能拓展，惟舊客戶要求變多，服務內容需要更精準，勞多穫少是短暫現象，切勿灰心；有伴雙子和伴侶如果相聚時間頻仍，容易爭吵，如果各有專業發揮的領域和空間，就不致於向對方倒垃圾。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★

單身巨蟹外緣佳，能到處奔走結善緣，惟職場勞多穫少，仍需持續地耕耘等待伯樂，人際情緣未成熟，不宜想太多；有伴巨蟹能透過信仰或靈性修持得到安慰，面對伴侶過度忙碌或驕傲，也能放鬆心情去化解。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★

單身獅子外緣強、職場忙碌，能發揮統禦力與調度力，即使職場有小鬼難纏，也逃不過你的掌握，人際情緣不明朗；有伴獅子宜更敞開心胸去接納伴侶的另類意見或作為，尤其是孩子的教育，伴侶的觀點更前衛與開明。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★

單身處女座無論職場或情場都傾向安靜與獨立，怕有負擔而懶得與人交流，惟能拓寬視野的活動卻非常樂意連結；有伴處女座和伴侶都愛影片欣賞或陶冶心性的藝文活動，無為地伸展生活觸角，是你們最佳的放鬆方式。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★

單身天秤約會與聚會頻繁，能結識思想前衛者或行為怪咖，當你漸漸能接受率真不修飾的人，就是展開友誼的好時機；有伴天秤和伴侶各自忙碌與精采，能尊重彼此獨立發揮的空間，也能在相聚時促成家庭的凝聚力。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★

單身天蠍內心深處有個不易忘懷的舊愛或浪漫對象，逝者已矣，你卻走不出舊模式，新對象頻仍，人到心未到；有伴天蠍和伴侶因著經驗嫻熟與熱心，能積極號召社群或家族聚會，你們化身人際流通橋梁，為周遭帶來凝聚力。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手可能舊屋整修或家中有長輩生病，除了工作週期，總是感覺有心事，若能樂觀面對，比較會有人際交流；有伴射手一忙碌說話口氣就變差，與伴侶溝通品質不佳，也可能藉著爭吵翻舊帳，宜仔細去聽對方的抱怨。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★★

單身山羊工作動力強烈，能精準地表達專業是你的魅力，加上野心驅使，本週業績達成率高，自信也吸引來愛慕者；有伴山羊和伴侶不是甜蜜型伙伴，卻是愛好家庭活動和運動的組合，爬山、羽球、攀岩競賽都是首選。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★

單身水瓶要注意過度擴張的購物慾，買入一堆想要卻不需要的物品，有時只是想緬懷過去的記憶，卻讓口袋破個大洞；有伴水瓶家中活動多，可能與手足有價值觀衝突，幸而伴侶在後面支持，能與你共度此難關。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★★

單身雙魚桃花上身，惟舊情回籠或遠距戀讓你難以為繼，可能把精神寄託在學習或工作表現，以務實選擇代替落寞；有伴雙魚努力多時的方案未得到許可，易心生沮喪，無心插柳的工作卻獲得好評，伴侶的陪伴能給你支持。