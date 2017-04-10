〈愛情黨羽〉那一年 我的遐想青春

2017-04-10

文／黃逸風

大二的時候，我在學校附近的一家美語補習班打工。我是裡面唯一的男生，工作是擔任班主任的助理。班主任是面試我進來的人，職稱聽起來很大，但其實她是跟我同校的一位學姐，大我一歲而已。

這位學姐長得蠻好看，眼睛很大，五官鮮明，笑容甜美，是個美女。除此之外，她還有一個不同於其他女生的特色，那就是：她不穿內衣。

我是她的助理，位子就在她旁邊。所以，我每天都可以非常近距離地接近她。那時是夏天，她上身只穿一件薄薄的Ｔ恤，裡面除了乳房，甚麼都沒有。因此，我常常可以看到她上衣所透印出來的激凸乳頭，看見她優美的胸型弧線。甚至，我還可以毫無障礙，直接看到她衣服裡面的乳房，完整而美好的乳房。

有時候，我們一起搬講義、搬書籍、蹲在地上畫海報，很熱很累，搞得滿頭大汗。然後，我會看到，汗水從她的髮際滲出，沿著她的臉龐，滑過頸項，再滑入她的胸部，然後就停留在乳房上。非常性感，非常動人，非常好看，那一瞬間，即使世界末日來臨，時間似乎也會為她暫停。

那個時期，我剛好處於感情空白，沒有女友，夜深人靜的時候，我會想到學姐的胸部。那是女生才有的弧線，美麗無瑕的地方，是令我著迷卻無法抵達的神祕地方。想著她，我的下體會緩緩漲起，然後到快要撐破褲子的最大表面張力。我會把褲子褪下，看著自己不可思議的器官激昂矗立起來，一種想要衝破天際的劍拔弩張的激昂憤怒。然後，我會閉起眼睛，讓思緒帶著我的激昂，來到學姐身上，那讓我喉嚨乾渴、血脈賁張、思緒混沌的地方，放縱我的恣意瘋狂。

除此之外，我們之間，有沒有更進一步的發展呢？答案是：沒有。

我沒有多想，她似乎也沒有。沒有遮掩，也沒有逾矩，一切都很自然，我們好像生活在一個情慾透明卻又自由自在的世界。

我還清楚記得，那是陽光燦爛的夏天，我就坐在學姐身邊。光線從窗戶灑落進來，映照出她美麗臉龐與動人弧線。很棒的夏天，很奇妙的打工經驗，很青春的回憶。