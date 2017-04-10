2017-04-10

圖文／木匠貓小5

我若是妳 肯定期待我說些甚麼

妳若是我 肯定不知道該說甚麼

默默相對 默默相對

怎會有蛙兒跳水的聲音 噗通 噗通的

整個傻愣愣的午後 花都笑了

有件事 從此決定了

將自己 交付給妳