〈愛瘋迷〉聰明女人 切忌裝瞎

2017-04-10

文／劉凱西

有些女人傻，倒不是在於她們智商低，而是明明平常聰明過人，卻對於某些事情寧可視而不見，等到情況走到最糟糕的地步時，才肯承認自己錯誤。

出錢出力 支持另一半創業夢

美雲本來在一家大型企業，有著不錯的職位，大家說她工作能力強，是個能幹的女人。但是，是誰說過，再聰明的女人，遇到愛情就變成蠢蛋，美雲就是這種女人的代表，因為誰都沒想到，像她這樣成功的女性，居然會因為一個男人，放棄令人欽羨的工作與收入。志成小美雲三歲，認識美雲以來，常常跟她聊夢想、聊未來，志成總說著，自己很想創業，他想經營小吃店，傳承母親的好手藝，美雲認為這是一種孝心的表現，也因此對志成的愛意更深。他們倆認識不到半年就閃電結婚，然後美雲就辭去了工作，領出所有積蓄，租下了一個店面，夫妻倆一起經營小吃店。

創業有成開分店 更堅定自己的決定

儘管朋友們都想勸退美雲，但美雲總是很有自信：「上班只是為人打工，我們現在是自行創業，等到生意上軌道了之後，規模就會逐漸擴大，那時候你們就會知道，我的決定是正確的！」

小吃店在美雲的掌控之下，生意非常好，美雲在這群不看好她的朋友面前，證明了自己是對的。美雲對自己的決定更加有自信，沒過多久，他們倆決定再開一家店，讓志成掌分店，美雲控老店。

開第一家店時，美雲跟志成每天一起努力，成功的果實一起享用。他們會一起討論菜單與宣傳策略，夫妻倆一步一腳印，除了愛情外，更有一種難以分離的革命情感。然而，開了第二家店之後，志成跟她必須過著獨立的生活，美雲還是相當認真經營，想必志成也是，因為二店的生意跟一店一樣好。只是原本形影不離的夫妻，每天天一亮就忙著做生意，回到家之後根本完全累趴，連聊天的力氣都沒有，更別提恩愛。

不信外遇傳言 堅持老公不會背叛

在忙不過來的情況下，志成於是提議，不如拉拔一個幫手來協助他經營規模較大的二店。美雲想了想，覺得這樣也不賴，於是同意志成將二店開張時就加入的員工小美提拔成店長。

妙的是，志成並沒有因此而有更多時間和美雲相處，相對的，他跟小美忙著二店的事務，好多客人都以為他們倆才是夫妻。

「我不想多事，但那天我去二店時，看到志成跟那個店長的互動，我覺得他們倆好像怪怪的。」

好友提醒美雲，但美雲總是堅信他們只是一起工作，感情並未逾矩。

「很多人都等著看我失敗，但我證明自己的決定是對的，現在又有人想看我的婚姻失敗，難道看別人人生翻船，自己就會比較開心嗎？」

聽美雲這樣講，好友們都閉嘴了。美雲是個很有自信的女人，如果她相信自己，別人說再多也沒用。

誣陷出牆逼離婚 偷腥夫閃電再婚小三

一天，美雲店裡來了一位許久沒見面的老同事，兩人相約晚上一起吃飯，因為忙，美雲也沒有給志成報備。孰料，他們倆開心用餐的畫面被志成給瞧見了。志成堅稱美雲紅杏出牆，必須離婚，不管美雲解釋再多都沒用。這婚終究還是離了，雖然創業的基金是美雲出的，但二店終究還是分給了志成。美雲相當難受，這是她人生少見的挫敗。

挫敗還不只這些。離婚沒多久，志成居然閃電再婚，猜猜誰是他的對象？沒錯，就是那個店長小美。

傳聞都是真的，就連之前在店裡的老員工都說，他們早就知道這件事，只是不知道該怎麼提醒老闆娘。

美雲把店給賣了，少了美雲，二店也因為經營不善而收攤。美雲又找了份工作，過著穩定的生活。很久之後，當她重拾人生腳步，她才終於承認：「其實，我那時候就看出了不對，只是我不想面對事實，怕挫了我自己的信念。」

裝瞎為使心裡好過 結果讓問題不斷惡化

有時候，裝瞎只是為了讓自己心裡好過，就像美雲的視而不見，是為了不想讓自己之前的努力全部白費，結果只是讓問題不斷惡化，最後甚麼都失去了。

「不過還好啦，至少我還有站起來的勇氣，對於背叛我的人，似乎也沒必要眷戀。」

美雲畢竟還是個聰明的女人，不會一直注視著傷口，能夠勇敢往前進。裝瞎或許是傻瓜的行為，但是，能夠重新站起來，證明她終究是個勇者。而勇敢的人，總是會幸福的。