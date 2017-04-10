| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

【愛讀書】 《未果的差事》

2017-04-10

郭品潔著，蜃樓出版

郭品潔（1965-）並非結實累累的夏，十餘年，僅得詩集第三冊《未果的差事》。一如生活所示，全書不分輯，從孤獨時刻最能發動的自省寫起，尿意中瞥見靈光，影子遺有溫度，俗雅文化各自交出印痕。除卻部分簡潔精緻，幽默有之，抒情有之的短作，郭品潔亦企圖調配口語入詩的比例，透過多種體裁的嘗試，讓生活自身難被修剪的蕪雜，在作品中有著更貼合原狀的可能。由是，這些詩不追求速效，不依附警句，不渴望唯一解，在一次次耽擱的閱讀中，珍重地交換視角，安排角色扮演──「何其牢靠」的，感覺的劇場。一如全書以讀邱剛健詩所寫的評論做為後記，「詩人反復打磨過的一字一句，歷經波劫，此刻航向我們的手。」《未果的差事》何嘗不如此？詩乃未果的差事，等待閱讀之人令它開出花朵。

（9m88）

廣告
  • 《未果的差事》

    《未果的差事》

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自由副刊
Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：【愛讀書】 《未果的差事》


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.