【愛讀書】 《未果的差事》

2017-04-10

郭品潔著，蜃樓出版

郭品潔（1965-）並非結實累累的夏，十餘年，僅得詩集第三冊《未果的差事》。一如生活所示，全書不分輯，從孤獨時刻最能發動的自省寫起，尿意中瞥見靈光，影子遺有溫度，俗雅文化各自交出印痕。除卻部分簡潔精緻，幽默有之，抒情有之的短作，郭品潔亦企圖調配口語入詩的比例，透過多種體裁的嘗試，讓生活自身難被修剪的蕪雜，在作品中有著更貼合原狀的可能。由是，這些詩不追求速效，不依附警句，不渴望唯一解，在一次次耽擱的閱讀中，珍重地交換視角，安排角色扮演──「何其牢靠」的，感覺的劇場。一如全書以讀邱剛健詩所寫的評論做為後記，「詩人反復打磨過的一字一句，歷經波劫，此刻航向我們的手。」《未果的差事》何嘗不如此？詩乃未果的差事，等待閱讀之人令它開出花朵。

（9m88）