| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

煮雪的人／印象房間

2017-04-10

◎煮雪的人

印象房間

只能憑藉印象

找尋門的位置

以印象中的方式進入

以印象中的方式呼吸

「印象中房裡有□□。」

「印象中充滿□□的氣味。」

「印象中牆壁的觸感□□。」

「印象中……」

「窗外有雨。」

房裡於是出現印象中的□□

散發出印象中的□□

在牆上撫摸到印象中的□□

聽見印象中的雨聲

我用印象中的方式

回頭問你是否有帶傘

「印象中那裡有人。」

「印象中……」

我開始憑藉印象找你

卻看見你站在窗外的雨中

格外鮮明

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自由副刊
Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：煮雪的人／印象房間


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.