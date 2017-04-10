2017-04-10

◎煮雪的人

．

印象房間

只能憑藉印象

找尋門的位置

以印象中的方式進入

以印象中的方式呼吸

．

「印象中房裡有□□。」

「印象中充滿□□的氣味。」

「印象中牆壁的觸感□□。」

「印象中……」

「窗外有雨。」

．

房裡於是出現印象中的□□

散發出印象中的□□

在牆上撫摸到印象中的□□

聽見印象中的雨聲

．

我用印象中的方式

回頭問你是否有帶傘

「印象中那裡有人。」

「印象中……」

我開始憑藉印象找你

卻看見你站在窗外的雨中

格外鮮明