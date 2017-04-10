〈旅遊的滋味〉斯圖加特圖書館的驚喜

2017-04-10

今天的品嘗者／李亦庭

在德國斯圖加特市旅館大廳偶然瞥見旅遊手冊上，有一個空間十分特別的建築物，不是美術館卻是圖書館，而且還開到晚上9點，雖然德文只懂幾個字，還是抱著好奇的心態前往。

抵達時是晚上，四四方方的外觀，格狀的外牆打著藍紫色的光，如果沒有看到上方低調寫著「LIBRARY」，很難不讓人誤以為是間設計旅店或夜店。踏入圖書館，迎面而來的不是排列整齊的書架，而是四面白淨的挑高牆壁，牆上開著規律的窗孔，像是城堡的外牆，但，一本書也沒有？我心裡暗忖著，這應該是美術館吧！

沿著白牆外圍的樓梯開始往上爬，出現一整層的音樂書區、兒童書區，直到5樓，開闊的景象幾乎讓人震撼，從來只對圖書館有著刻板印象的我，幾乎是呆站在那裏環視著眼前的景象：5～8樓就像是一間完美的大書房，垂直又平行交錯其中的樓梯，讓你可以恣意地在樓層間穿梭，搭配的閱讀椅是淺淺的藍綠色，在淨白的空間裡十分協調，能夠坐在任何一個角落閱讀都是一大享受，而這個沒有在計畫中的景點真是個意外的驚喜啊！