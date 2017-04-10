〈旅遊的滋味〉嚴島神社鳥居下的漫步

2017-04-10

今天的品嘗者／Akira

即將結束一年半的日本留學生活，買了JR青春18車票想來場慢車之旅。有別於遊客如織的東京或京阪，中國地方的低調寧靜更是讓人心嚮往之，於是我以廣島為起點，鳥取做為終點，逆時針環繞中國地方一圈，規劃了10天9夜的一人之旅。說到廣島，日本三景之一的嚴島神社豈能錯過？因為宮島口車站附近高額的住宿費，讓一向習慣住單間的我，不得不妥協選了近碼頭的Guest house。因為是一人之旅，沒有旅伴催促行程，前兩天總是起晚了。這天卻拜早起的兩位室友所賜，還沒9點即抵達宮島。隨著乘船駛近，巨大的紅色鳥居躍然眼前，心中的澎湃實無法言語形容。3月初春，寒意仍然，漫步宮島卻不時會被小鹿們融化。遠遠看到兩隻鹿兒涉水而來，忍不住驚呼出聲，實在是太美了！即使這天的最低潮點無法到鳥居之下也無所謂了。

台灣因為幅員不大，又缺乏與其他動物共生的觀念，不斷地開發再開發，使得原本豐富的物種數量減少之餘，更是滅絕危機四起。不禁感嘆與鹿兒一同街上悠閒漫步的宮島日常，何時能在台灣實現？