〈快樂上班族〉壓力在球桌上釋放
2017-04-10
文／哈哈
幾十年前，我大學一畢業便到一家銀行上班，因為業務與金錢密切相關，一點都馬虎不得，無形中也給自己不少壓力，還好，公司的一張球桌，讓我每天離開公司前，花個幾十分鐘活動，徹底釋放壓力後，輕輕鬆鬆回家。
剛進公司時被分派在櫃台，與幾位同事一樣負責顧客的現金交易，存款、取款、繳納稅金、買印花、換零錢……當時雖已有點鈔機，但零零星星的交易還是得靠我們的雙手細心點交完成，有幾次同事多給了幾百元，都不見顧客退回，只好由她們自掏腰包賠錢，因為大家薪資不高，有的賠多了還會哭得好慘；還有一次同事賣印花把千元當百元賣，一差就是上萬元，下午結帳時發現錯誤，還捏出一把冷汗，還好買大筆印花的客戶不多，她細想應該是某個老客戶，她知道那客戶公司地址，立刻親自登門拜訪，幸好那家公司拿回去的印花尚未打開，當場點收，直接更換，讓同事鬆了一口氣。
當時三點半對外停止營業，我們除了自己必須點交自己當日的帳目，還必須等待同事到票據所交換回來後才能下班，而這段等待交換的時間成了我上班的療癒時間，換上布鞋，拿起球拍，把一天的緊張通通卸下，雖然汗流浹背，卻也讓心情完全放鬆，把工作的情緒一股腦全部留在辦公室，愉悅地踏上歸途。
在銀行那段期間練就的球技、興趣跟隨著我到未來的公司，每每利用午休時間與同事廝殺，不但增加了工作的活力，加深了與同事間的情感，做起事順暢多了。
退休已經多年，工作內容不復記憶，但球場上的點點滴滴卻清晰可見，那真是好快樂的回憶。
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