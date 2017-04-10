〈職場觀察員〉部門間本位主義，橫向溝通受阻，怎麼辦？

2017-04-10

文／蔡祐吉

小彬是某家企業的部門主管，最近被老闆賦予一項新任務，要他組織一個專案團隊，橫向整合相關部門，一起完成交辦任務。

整合與溝通 處處碰到軟釘子

這個專案團隊陣容龐大，各部門參與的都是經理級主管；小彬面對這些至少跟他同級、其中幾位還曾經是他升遷前的主管，壓力很大，擔心自己無法做好整合跟溝通的工作。

果不其然，這個團隊從一開始運作就狀況連連。有的部門消極抵制，缺席會議、或暗示出席代表不要貢獻意見，有的部門跟它們要什麼資料都給軟釘子……讓小彬苦不堪言。

好友建議小彬，可以跟直屬主管回報這樣的狀況，但小彬面有難色，因為一來當事人絕對不會承認他在抵制專案團隊，二來當事人跟直屬主管的關係不差，小彬去反應，反而可能讓自己處境更糟……

類似這樣的際遇，在你我身邊都可能發生，或早已經發生；如果你是小彬，該怎麼面對跟處理？

三步驟拆解難堪處境

每個案例的狀況不盡相同，但我認為可以視情況，採取以下三步驟：一、溝通懇談；二、公事公辦；三、狐假虎威。

如果消極抵制的一方還可以溝通，我建議第一步先去搞清楚，為什麼對方要這樣做？光是在這一點上，我聽過的狀況就很多種：有時候是部門間有誤會，講開就好；有時候純粹是部門本位主義，這時候就應該說之以理，大家都是為公司好，應該以合作共創雙贏；但也有時候是部門同事間的個人恩怨，這比較難處哩，需要往下步驟走。

必須往下走就進入「公事公辦」跟「狐假虎威」階段。

在這兩個階段，就不必太顧及情面，反正大家都是領公司薪水，要把公司交付的任務做好，因此軟性溝通不成，套句柯P的名言：「該怎麼辦就怎麼辦」，該交付任務就交付任務，該分配就分配，該訂KPI就訂KPI，一切公事公辦就對了。

可是「公事公辦」對方不見得理你，這時候就要加一點壓力，「狐假虎威」法上場！你可以把所有協調事項，全部用e-mail白紙黑字說清楚，將每一封寄給當事人的信都CC更高一階甚至二階主管；這樣做有兩個用意，一來告訴對方，我依據長官指令辦事，如果你要抵制，長官就會一清二楚；二來也是保護自己，如果對方還是不理會或消極抵制，長官會看到過程中你的努力，至少避免事情最後沒辦好，自己反而被反咬一口。

小結

在職場，競爭是常態，合作也是常態，但如何「既競爭又合作」則是很高的智慧；很多老鳥常常會告誡菜鳥，職場不容易交朋友，因為彼此有一定的競爭關係；我雖然沒這麼悲觀，但還是要提醒，比起「人和」，「把事情做好」永遠必須放在更重要的順位；否則，當你自己怎麼死的都不知道的時候，你的「朋友」們，也只能在LINE上面傳個「拍拍」或「加油」的貼圖而已，到頭來，「生存」這件事，還是要靠自己！

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