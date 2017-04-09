〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟

2017-04-09

現在很多公司行號體恤員工，同時也是標榜公司的福利之一，那就是會定期舉辦員工旅遊。

員工旅遊本是希望在工作之餘，可以拉攏員工感情，凝聚向心力，有些公司甚至對於員工的眷屬還有補貼，可以帶著一起參加。只是帶著和其他同事不熟的眷屬一起參加，旅行中會不會造成許多困擾？如果眷屬又是得一路照料的，那麼員工之旅是不是變成了家族之旅？或者也有人非常贊成眷屬可以參加員工旅遊，因為可以對彼此家庭更熟悉……

歡迎來稿分享你的看法，文長500字以內，4月13日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。