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〈生活停看聽〉街頭演出 小錢大鼓勵

2017-04-09

文／書書

那天一出捷運站，就在往出口的長廊上聽到優雅的手風琴聲，原來有位視障的街頭藝人在演奏，琴音悠揚，在空曠的長廊聽起來有種淡淡的哀傷。行人匆匆很少人駐足聆聽，更別說前面的小費箱會有人打賞，按照以往習慣，我可能也會匆匆走過，但這次決定要給他個鼓勵。

外甥女在國外長大，有次她回國度假，也是在鬧區的一處看到一位年輕的街頭藝人在打鼓演奏，路邊不少人圍觀，卻沒什麼人願意掏錢出來，外甥女馬上二話不說拿了錢投進小費箱，本來她媽媽覺得別人都沒投，何必「出風頭」？但外甥女一句：「我覺得他演奏得很棒，讓我聽到這麼好聽的音樂，而且我覺得他很厲害，應該要給他鼓勵啊。」

的確，相對於外國人的熱情、坦率，覺得表演好、精采，當然馬上可以給對方一個「回饋」，而我們的民情則太過於害羞了，或者說太吝於給這些街頭藝人一些正面的鼓勵或回饋，只是一點點小錢，卻是可以給對方大大的鼓勵。下次有機會，別吝於將你的欣賞表現出來吧，這絕不是施捨，而是尊重對方的演出。

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