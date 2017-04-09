〈親子會客室〉學習面對欲望

2017-04-09

文／心依

朋友有個7歲的女兒，對金錢很有概念。有次逛街時，她看中了兩件洋裝，朋友對她說：「媽咪買一件給妳，另一件用自己的零用錢買，好嗎？」女兒考慮了很久說：「我想把零用錢省下來，買黃色那件就好了，我有一雙鞋子可以搭配這件洋裝。」

問朋友是如何把孩子教得如此好，朋友說她一開始也不知道該如何教理財，當女兒還小吵著要買玩具時，她只說：「不要吵，不可以買。」或是「零用錢就這麼多，只可以買一樣東西。」但後來發現短暫抑制孩子的物質欲望，對長期的理財教育並沒有幫助。

於是她開始教女兒如何面對欲望，女兒愛漂亮，她就教她一些簡單的穿搭法則，讓女兒衣服不多也可以每天都漂漂亮亮。女兒喜歡吃冰淇淋，他們就一起上網找食譜學著自己做。

很多不會理財的成人，收入並不少，但到了月底還是成了「月光族」，原因就是因為他們只會用花錢的方式滿足欲望，看到什麼都想買，所以賺再多都不夠。

也許教孩子如何面對物質欲望，沒有辦法讓他們成為大富翁，但是至少可以幫助他們長大之後，不至於成為購物狂。