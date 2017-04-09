〈看門道評味道〉此肉非彼肉
文／梁瓊白
買肉的時候，跟老闆說要一塊不能有筋、不能有油的瘦肉，但是吃起來要嫩，水煮後不能柴柴的，老闆淡淡地回我說：那就吃老鼠肉啊。老鼠肉？什麼意思？我有點不高興他的回答，我知道水煮肉如果用瘦肉不管甚麼火力，煮熟後只要撈出來一會兒就變硬，切再薄都乾澀，但也不能叫我吃老鼠肉啊。
正在想怎麼接話，看肉攤老闆拎起一團腿肉，頭也不抬三下兩下的把腿肉劃開，取出一長條圓筒狀的肉給我，問我夠不夠，不夠再切一塊，我問他那麼瘦不柴嗎？他說這是老鼠肉耶，怎麼會柴。原來老鼠肉是從後腿肉中間剔出來的部位，因為它躲在腿肉裡層，像老鼠一樣，所以他們的行話就稱為老鼠肉。一隻豬只有兩塊，因為口感好，所以通常很快就賣掉，以前我偶爾看到這種肉都覺得那麼瘦的一坨，肯定乾澀，所以從來沒想過買它，聽他這麼說我倒要試試了。
瘦肉煮熟不柴的還有一個部位就是豬頸肉，自從有名廚稱它為松坂肉後，現在肉攤都叫松坂肉了，煮熟的確是嫩中帶脆又不油膩，但是豬頸部位布滿淋巴結，容易積存抗生素，知道後我就不再買。沒想到老闆說的這塊老鼠肉口感一樣嫩，做白切肉不澀不柴，咀嚼間還滲出肉汁，記得客家人賣的陽春麵，除了最後淋的一勺紅蔥油之外，就是面上鋪的那兩片白肉最吸引人了，每次都留到最後才吃，甜嫩的肉香味是吃麵最大的滿足，我試過很多部位的瘦肉，也用過很多方法想把肉煮得跟麵攤那樣瘦而不柴，都沒滿意過，原來是沒選對肉，只有老鼠肉才有那種效果。
其實老鼠肉並不是完整的一坨，它是兩片肉併在一起的，中間隔著一層薄薄的油花，可以請肉販片掉，但我喜歡煮熟了再切除，有油水的滋潤，肉片吃起來更嫩，吃麵的時候切幾片放在碗裡，加上番茄湯底煮的麵條、一點青菜，雖然不像麵攤加紅蔥油，已然十分豐盛，而且不油膩，瞬間又回到小時候吃客家切阿麵的快樂記憶了。
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