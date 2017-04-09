〈徵文大拼盤〉孩子搗蛋 家長完蛋

2017-04-09

這次談孩子的搗蛋事蹟，其實也是提醒其他家有幼兒的家長，可別同樣發生在自家，最好預做防範……

〈調皮搗蛋1〉偷用眼線膠 變成小黑人

文／緗彤（台北市）

第二胎意外懷了雙胞胎，3年內從新手人妻火速晉升為三寶媽，忙到幾乎沒有自己的時間。

生日當天，先生主動提議要獨自在家帶孩子，我二話不說馬上預約了全身按摩加護膚，用3小時的療程好好犒賞自己。

不料療程結束一開機，叮叮咚咚的簡訊和未接來電近10通，以為家裡發生了什麼大事。先生傳來兩張照片，是不滿兩歲的雙胞胎姊妹，整張臉黑得像是潑了墨，又像是剛鋪完柏油的馬路，連眼皮也沒放過，只留下兩隻晶亮的眼睛，隱約透露著做錯事的心虛感。

原來小姊妹趁爸爸體力不支午睡之際，偷拿了我的眼線膠，學著我平日化妝保養的樣子，把自己給塗成了黑炭！整罐眼線膠挖得罐底朝天不說，所到之處包括家具、床單、絨毛玩具，也全成了髒兮兮的塗鴉。所幸孩子沒有大礙，只苦了先生一個人在又驚又怒之餘，連洗帶刷了兩個小時，才還原了本來面目。

這般好氣又好笑才是育兒生活最日常的樣貌，點點滴滴都是愛的滋味，留待日後回味與珍惜。

〈調皮搗蛋2〉啥都丟馬桶 擔心阻塞不通

文／水瓶衣草（花蓮縣）

兒子一歲多時，趁保母在和保險業朋友聊天時，拿起桌上保母的印章直衝廁所，投入馬桶，迅速按下沖水鈕，欣賞東西在漩渦中逐漸消失的奇妙快感。

等到保母回神，意識到危急時，一切都已太晚，任憑保母先生用了多少工具試撈仍是徒勞無功，害得保母諸多相關證件都必須變更印鑑重辦。我這個當媽的除了道歉，真的不知該怎麼辦才好，望著兒子天真無邪的大眼，他只是很有實驗精神呀！還好保母脾氣真好，沒有對孩子大發雷霆。

從此，不免也讓我緊張起來，家裡浴廁裡、洗手台上的牙線盒不翼而飛，該不會也是兒子的傑作？還有多少東西已被他丟進馬桶？馬桶會不會哪天抗議而阻塞不通？天哪！真不敢想像！

〈調皮搗蛋3〉把鈔票當紙剪 老爸重拼圖

文／姜子安（高雄市）

我在家一邊帶老大，一邊做月子。一天我陪著老二睡午覺，大女兒不想睡，我沒有力氣去看管她，就讓她自己在隔壁房玩耍。一覺醒來，怎麼房子安靜得出奇，我不放心走過去探看。

還不滿兩周歲的她，好整以暇地坐在床上，而我的皮夾攤開在旁邊。女兒拿著我的修眉細剪刀，專心地剪著手中的紙。我擔心她剪到手，趕緊走近前去。天呀！一張千元大鈔已經被她剪成細細長長的碎片。

那當下，我真不知要高興女兒的手巧，還是要心疼那張可以買3罐嬰兒奶粉的鈔票。但我知道，最重要的還是孩子的安全，所以我沒有尖叫，也沒有罵她，只是把千元大鈔的「屍體」裝進信封袋中。後來，先生花了一個週末，才稍微拼貼出鈔票的樣貌，到台灣銀行換到了新鈔。

一年半後，弟弟會走了，某天假日我忙著洗衣服，廚房傳來開心的笑聲，兩個頑童一起在地板滑過來溜過去，玩得不亦樂乎。女兒見我出現，對我興奮高呼：「媽媽，妳買的沙拉油好好玩喔！」

我不得不承認，女兒真是個創意搗蛋鬼。

〈調皮搗蛋4〉藥盒重組 害阿公吃錯藥

文／簡馨怡（台北市）

事情發生在我小學一年級的時候，那時好奇心非常重，什麼東西都想看一下或玩一下。

某天，我一如往常地自在玩耍，看到一個長方體的盒子，中間分了好多格，每一格裡頭又有五顏六色的顆粒，於是，我開始搖啊搖，上下左右都給它搖一遍，但還沒結束，我看著格子裡的顆粒顏色排得不好看，於是我把相同顏色的兜在一塊，就開開心心地跑到別的地方玩了。

幾個小時過後，房間裡突然一陣騷動，聽到阿嬤很緊張在大叫，叔叔、姑姑、爸爸、媽媽全都驚慌失措，阿嬤說：「阿公昏迷不醒啊！」大家議論紛紛，覺得應該要趕快叫救護車，這時阿嬤拿出了一個熟悉的物品，並大吼：「夭壽喔，是誰把阿公的藥亂放？」這時我才驚覺闖了大禍，就誠實地告訴阿嬤我剛剛有玩過它，事後他們發現，安眠藥放到午餐後的那一格，所以阿公才會昏迷不醒，大家終於鬆了一口氣，當然我也被臭罵了一頓。

〈調皮搗蛋5〉兒子動排檔桿 老媽追車跑

文／南峽（高雄市）

有段時間，我一個人早上要送3個孩子到不同的地方：小學、幼稚園、保母家。我讓老大坐在副駕駛座，老二和老三則坐在後座的兒童安全座椅上。

在送老大上學的途中，會經過老大放學後讀的安親班，通常我會把安親班用的書包，先投入安親班的置物櫃裡，然後再出發，而事情就在此時發生……

這一天，我一如往常先在安親班的對面路邊停車，未熄火將車子打到N檔，然後小跑步跑向安親班放書包，讓孩子在車上等我。待我一放完書包，抬起頭的那一刻，我的車竟往前移動，眼看車愈跑愈快，就要過馬路了，我的心臟簡直要跳出來了，幸好車子撞到停在路邊的盆栽，車子才沒繼續往前行。

老大用很無辜的表情看著我說：「我只是動一下而已，車子就動了。」

經過這次恐怖事件我已學乖了，只要停車一定要打到P檔。所幸孩子也大了，不會再給我搗這樣的蛋了。