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【萬花筒】求歡季節

2017-04-09

@張玉芸

春夏之間的空氣裡瀰漫生機，此時此刻是自然界傳播情愛延續下一代的季節。不過大部分的生物，似乎有性無愛，性的目的只為要達到延續下一代的大使命。

閱讀生態之書，發現自然生態中的性行為，有許多讓人微笑的故事。譬如蜘蛛，發情季節，當雄蜘蛛找到雌蜘蛛時會致贈一份捆綁的禮物，亦即食物，莫非蜘蛛是熟知人情世故的族類？倒也未必。原來雄蜘蛛是有苦衷的，倘若空手而到，雌蜘蛛在狀況不明時，恐怕會誤認雄蜘蛛為敵人而將其吞噬，所以攜帶禮物是雄蜘蛛保護生命的基本原則。就在雌蜘蛛收到禮物忙著打開時，雄蜘蛛趁機進行性交而達成目的。哇，老謀深算的雄蜘蛛，竟然採取聲東擊西的奸詐行為。這樣算不算是賄絡？

另外生物之間也非常注重同種生物的交配，牠們有避免雜交的天性。但是，蟾蜍和蛙經常共處一個池塘，有時難免會找錯對象。若有誤會發生時，被抱錯的雌性，立刻會發出一種緊急聲音，那是牠們之間共通的語言，意思是「放開我！」對方一聽到就會立刻放開。這樣看來，蟾蛙的世界還是存在某種理性以及自制力。不過若是遇到啞巴的蛙，或者是失聰的蟾蜍，那就慘了。

小時候常常問起母親，「我從哪裡來？」我總是記得母親那一種不同於平常的臉部表情，或者說那是一種難以啟齒的樣子。小小年紀的我非常好奇，總是再三追問，「我到底是從哪裡生出來的？」媽媽故意說出不一樣的答案，她最常說的答案是：「是從這裡來的。」然後指著肚臍。我半信半疑，因為母親的表情，讓我感受到有些玩笑的意味。

人類為何對於生育的器官感到尷尬呢？面對小孩天真地詢問時竟然不知所措。如果傳宗接代是自然界的普世原則，是一種天性，那麼人類為什麼對於性這件事情感到難堪呢？

古人說，食色性也。對於與性慾相提並論的食慾，對待以非常不平等的標準，人們總是可以坦蕩蕩的大聲說，我肚子好餓。但是對於性的渴求，似乎是令人難為情的事情。對於性的害羞，究竟是先天使然還是後天造成呢？多麼耐人尋味的天性啊。

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