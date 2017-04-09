【小小說】藍鬍子的衣櫃
@莎莎
她和他曾是兩顆互不相識的行星，運轉在彼此的宇宙裡。
兩人有一位共同朋友。那位友人見他們已屆適婚年齡身邊卻無合適伴侶，積極地為他們穿針引線。她無可無不可地敷衍了一聲，那位友人卻給了她一張寫有他姓名電話的紙條，原來友人已為他們訂好餐廳，就只等兩人見面。
她苦笑，為著友人的熱心過頭有點懊惱，但也不忍心拂了對方一片好意。安慰自己：只是吃頓飯，就當作認識一個新朋友吧。
和對方見面那天她沒有化妝，更沒有著上俏麗洋裝，就像平日那樣素淨著一張臉，簡單的T恤牛仔褲就足以襯出她的清新氣質。她不善打扮也不熱衷，唯一堅持的只有必得灑上某牌冷冽卻柔美的香水。
電梯裡乘客不多，和她對峙電梯兩角的一位先生身上正巧有著和她相同的香味。到了餐廳，她赫然發現那位先生竟然就是友人介紹給她的對象。他溫文白淨，一席話下來她對他一見傾心，他們有相同興趣，更有相近的家庭背景與價值觀，她相見恨晚。
之後他們時常見面，欣賞展覽或電影、品嘗好書或咖啡，他們對於事物的喜好與評價幾乎一致，有他陪伴她再也不孤單。她介紹他給自己的父母，他們對斯文有禮的他滿意極了。他卻遲遲不帶她見家人，她追問，他說自己是獨生子，父母於他幼時早逝，他沒有家人。說這話時他泫然欲泣，眼角懸著的淚滴像是一顆晶瑩珍珠，她在心中發誓自己一定要帶給他幸福。
交往半年後他求婚，她欣然答應。兩人協議不辦婚宴不收禮金不拍婚紗照，她退掉租約，拖著一卡皮箱就入住丈夫婚前即買下的公寓，如同他們的感情一樣，簡單純粹。
他三房兩廳的公寓沒有任何裝潢，臥室書房各一，素淨極簡的房子裡，卻突兀地有間比書房和臥室還大的更衣室。丈夫說所有空間均和她共享，只有一個要求：更衣室裡那扇衣櫃門絕對絕對不可以打開。
她強壓下心中疑惑，心想也許每個人都有自己的秘密，她必須尊重才是。
新婚第一晚，睡在陌生房間裡她安安靜靜躺著卻輾轉難眠。夜半時分，她感覺柔軟彈簧床另一端的體重緩緩消失，是丈夫躡著足尖悄無聲息地滑出臥室門外。
許久不見丈夫返回，她起身，跟蹤窗外潑灑而入的月光尋找他的身影，客廳書房餐廳廚房陽台都一無所獲。房子就這麼大，他去哪裡了？心念一動，她走進更衣室，推開那扇禁忌之門。
朦朧中彷彿可見一位清秀女子恬靜端坐梳妝台前，長髮微捲及肩，純白洋裝比月色皎潔，身後那面牆掛著滿滿美麗裙裝。
女子對她神祕一笑，眼神流水般美麗閃爍，那光潔的下巴線條是她再熟悉不過的。
「妳是誰？」黑暗中她顫抖著嘴唇問，卻不想去聽那答案。
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