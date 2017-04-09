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【朵朵小語】潑水的人

2017-04-09

@朵朵

如果有人朝你潑了一盆水，你因此而大發雷霆，那麼與其問對方為什麼要朝你潑水，不如問自己何必如此生氣？

聽過那個故事嗎？有人莫名其妙地朝佛陀的臉吐了一口口水，佛陀的弟子想去教訓這個無禮的人，但佛陀平靜地說：

「他唾棄的不是我，而是他自己的想法。」

不必對無禮的人生氣，他不是失禮於你，而是失禮於他自己。

親愛的，生氣是一樁很耗費能量的事，把能量浪費在莫名其妙的人身上，是一種不值得的損失。

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